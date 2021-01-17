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ألبين تُعيّن رسميًا بريفيو كمديرٍ رياضي لفريق الفورمولا واحد

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ألبين تُعيّن رسميًا بريفيو كمديرٍ رياضي لفريق الفورمولا واحد
من قبل:

أكّد الصانع الفرنسي ألبين أنّ دافيدي بريفيو المدير السابق لفريق سوزوكي في الموتو جي بي سينضمّ إلى فريقه للفورمولا واحد هذا العام.

مثلما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" أوّلًا، اختار بريفيو وضع حدٍ لمسيرته الطويلة في عالم سباقات الدرّاجات الناريّة من أجل الانتقال إلى الفورمولا واحد.

وسيُصبح الإيطاليّ المدير الرياضيّ لفريق ألبين في الفورمولا واحد وسيعمل مباشرة تحت إشارف لورون روسي المدير التنفيذي الجديد للعلامة الفرنسيّة.

ويأتي هذا التعيين ضمن عمليّة تغييرات واسعة النطاق صُلب الإدارة، وذلك على إثر المغادرة المفاجئة لسيريل أبيتبول مدير الفريق السابق.

ولم تُعلن ألبين بعد عن من سيُعوّض أبيتبول، لكن من المتوقّع أن يأخذ مارشين بودكوفسكي ذلك الدور.

وكان لوكا دي ميو المدير التنفيذي لمجموعة رينو مهندس انتقال بريفيو إلى الفورمولا واحد وذلك في ظلّ تعرّفهما على بعضهما في صفوف ياماها في الموتو جي بي عندما كان بريفيو مدير الفريق بين 2002 و2010.

وكانت فيات راعية الفريق الرئيسيّة بين 2007 و2010 عندما كان دي ميو يلعب دور مدير التسويق في صفوف الصانع الإيطالي.

وكان بريفيو قد قال حيال قرار مغادرة الموتو جي بي في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر: "برز تحدٍ مهني وفرصة بشكلٍ مفاجئ وقرّرت قبول ذلك في النهاية. كان قرارًا صعبًا".

وأضاف: "كان الجزء الأصعب مغادرة مجموعة رائعة من الأشخاص في الفريق بعد أن بدأت معهم مشروع سوزوكي عندما عادت إلى البطولة. ومن الصعب توديع أولئك الذين انضمّوا إلى الفريق كذلك على مرّ الأعوام".

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الكاتب مروان الوافي

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