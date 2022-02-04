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فورمولا 1 أخبار

ألبين تعيد هيكلة  القسم التقني قبيل موسم 2022 للفورمولا واحد

قامت ألبين بإعادة هيكلة قسمها التقني في الفورمولا واحد كجزء من خططها التي بدأتها خلال الفترة الشتوية.

ألبين تعيد هيكلة  القسم التقني قبيل موسم 2022 للفورمولا واحد

ضمن سعي الفريق لتحقيق تقدم سريع، كان لورون روسي المدير التنفيذي يقيّم عدة تعديلات للشركة قبيل انطلاق موسم 2022.

وبينما لم يتم تأكيد تعيين مدير للفريق بعد، مع شائعات قوية تربط أوتمار زافناور بذلك، لكن الفريق أدخل بعض التعديلات بالفعل من الناحية التقنية.

وتمت ترقية بات فراي مدير ألبين التقني الذي شغل مناصب رفيعة سابقاً لدى فيراري ومكلارين، إلى منصب رئيس القسم التقني. بينما بات مات هارمان يشغل دوره السابق.

وسيكون فراي مسؤولاً عن جميع الأمور التقنية في ألبين، بما في ذلك أداء السيارة وتحديد مكامن القوة والضعف ضمن المنظمة لإدخال التحسينات.

هارمان، الذي كان يشغل سابقاً منصب المدير الهندسي، سيعمل على ناحية أداء السيارة وحلّ المشاكل التقنية كذلك.

وبعد أن عمل مع مرسيدس بين عامي 2011 و2018 كرئيس قسم وحدة الطاقة وتصميم نظام علبة السرعة، سيكون قادراً على تعزيز قوة وحدة طاقة رينو التي تغذي سيارة ألبين.

حيث قال روسي: "نحن نعمل على تقوية فريق ألبين للفورمولا واحد عبر تعزيز موقعي بات ومات في القسم الهندسي".

وتابع: "بات أحد أهم الخبرات الهندسية في الفورمولا واحد، كما أن خبرة مات محورية في إطلاق كامل قوة السيارة".

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وكانت ألبين قد وضعت هدفاً لها بالمنافسة على اللقب مع إمكانية الفوز بحلول نهاية الحقبة الحالية للقوانين في 2025.

ولتحقيق هذا، تكلم روسي بصراحة حيال ضرورة إدخال تغييرات على كيفية إدارة الفريق بعد ثلاثة مواسم من تحقيق المركز الخامس ضمن الترتيب العام.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" نهاية الموسم: "لم تسر الأمور وفقاً لتوقعاتنا بالكامل".

وتابع: "من الواضح أننا نسعى للمنافسة على منصات التتويج ومن ثم الفوز قبيل نهاية هذه الحقبة لنقل 2024-2025".

وأكمل: "نحتاج للتقدم كفريق. أعتقد أننا تقدمنا بالفعل وتحسنا من المركز التاسع إلى الخامس، قبل أن نتوقف خلال المواسم الماضية".

واختتم: "الآن، سنعمل على الانتقال للمرحلة التالية لنصبح أفضل فرق الصدارة بدلاً من مجرد أفضل البقية، وهذا التطور الذي نسعى إليه".

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