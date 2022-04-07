ألبين تعوّل على معالجة مشكلة مضخّة المياه بعد عُطل محرك ألونسو في السعودية

توقّفت سيارة ألونسو على المسار بسبب ما عُرف لاحقًا بأنها مشكلة في مضخّة المياه والتي بدورها أضرّت بمحرك الاحتراق الداخلي على سيارته، والذي لم يعد ضمن مجموعته من العناصر لما يتبقى من الموسم.

وكان محرك الاحتراق الداخلي جديدًا لسباق جدّة بعدما عانى الإسباني من مشكلة واضحة على المحرك في المراحل الأخيرة من جائزة البحرين الكبرى.

وتمّت إعادة وحدة الطاقة تلك إلى مقر رينو في فيري للفحص، وتمّ منحها الضوء الأخضر للاستخدام مستقبلًا.

وفي ظل غيابها، حصل ألونسو على مجموعة ثانية من العناصر الجديدة لنهاية الأسبوع في جدة. وبينما تضرر محرك الاحتراق الداخلي فقط، إلّا أن خسارته ضمنت أن الإسباني سيواجه عقوبة تراجع على شبكة الانطلاق قبل نهاية الموسم، حيث يُسمح للسائقين بثلاث نسخٍ فقط على مدار العام.

"المشكلتان ليستا مرتبطتين" قال أوتمار زافناور مدير فريق ألبين لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "فرناندو أكمل السباق في البحرين، وأعدنا وحدة الطاقة إلى فيري كإجراء وقائي وقمنا باختبارها على جهاز الداينو. كانت بوضع جيّد وستعود إلى مجموعته".

وتابع: "مع ذلك، المحرك الذي كان جديدًا في السعودية واجه مشكلة في مضخة المياه، وبسبب ذلك لن نستخدمه من جديد".

وأكمل: "عالجنا بالفعل مشكلة مضخة المياه، لذلك لن تتكرر من جديد. كانت مشكلة بسيطة، لذلك كان الأمر محبطًا أن نواجه ذلك بسبب مجرد مضخة مياه".

في المقابل اعترف زافناور بأن عقوبة تراجع على شبكة الانطلاق لاستخدام محرك احتراق داخلي رابع في مرحلة ما من الموسم ستكون حتمية الآن بالنسبة لألونسو.

حيث قال: "لا أعلم متى قد يتعرض لهذه العقوبة. لكننا سندرس ذلك ونفعل ما هو صائب. إذا كانت هنالك ظروف على مدار الموسم يُمكننا من خلالها تعويض ذلك، فسنستخدم حينها ذلك المحرك الجديد، في حال كنا بحاجة لذلك".