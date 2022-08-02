ألبين تعلن ضمّ بياسرتي لموسم 2023 لكنّ الشكوك تتواصل
أعلنت ألبين عن توقيعا مع أوسكار بياستري ليكون بديل فرناندو ألونسو بدءًا من الموسم المقبل من بطولة العالم للفورمولا واحد.
بعد 24 ساعة فقط من اكتشاف الحظيرة الفرنسيّة فقدانها لخدمات ألونسو لصالح أستون مارتن، أعلن الصانع الفرنسي عن ترقية بياستري من دور السائق الاحتياط ليُصبح سائقًا أساسيًا.
وكان الأسترالي الشاب عالي التقدير متّجهًا للبحث عن معقدٍ آخر لموسم 2023، وذلك بعد أن كانت ألبين تُخطّط للحفاظ على ألونسو في البداية.
لكن مع خروج الإسباني من الصورة، ووجود التزامات تعاقديّة من جانب ألبين للاستعانة بخدمات بياسرتي في صفوفها، فإنّ الوضع تغيّر الآن، حيث يزعم مدراء الفريق أنّه قد تمّت ترقية بياستري إلى مقعد التسابق.
ويعتقد أوتمار زافناور مدير الفريق أنّ تشكيلة بياستري وإستيبان أوكون لموسم 2023 ستضع الفريق على السكّة الصحيحة للسعي وراء أهدافه طويلة الأمد بالعودة إلى واجهة البطولة.
وقال: "أوسكار موهبة لامعة ونادرة. نحن فخورون بتغذيته ودعمه طوال مسيرته في الفئات الصغرى. شاهدناه يتطوّر وينضج ليُصبح سائقًا أكثر من قادرٍ على التقدّم على الفورمولا واحد على مرّ الأعوام الأربعة السابقة التي تعاونا فيها".
وأضاف: "كان منخرطًا في الفريق على الحلبة ضمن دوره كسائق احتياطي، وكذلك على المصنع والتجارب، حيث أظهر نضجه وسرعته الواعدة ليضمن ترقيته إلى المقعد الثاني بجوار إستيبان".
وأكمل: "نعتقد بأنّ هذه التشكيلة ستمنحنا الاستمراريّة التي نحتاجها لتحقيق هدفنا طويل الأمد المتمثّل في المنافسة على الانتصارات والبطولات".
وبشكلٍ مثيرٍ للاهتمام، فإنّ بيان ألبين لإعلان ترقية بياستري لم يتضمّن أيّة تصريحات للأسترالي، وهو ما يُشعل النظريات أكثر بشأن عدم حسم المسألة بالشكل الذي تبدو عليه.
ويُمكن النظر إلى طبيعة بيان ألبين، الذي تضمّن عبارات متعلّقة بوجود صفقات مبرمة بالفعل، على أنّه محاولة من الفريق لإظهار أنّ لديه قرارًا تعاقديًا بشأن بياستري لموسم 2023. وقد يُمثّل هذا تحذيرًا واضحًا للفرق الأخرى التي تُحاول التعاقد معه، وأنّها قد تجد أنفسها أمام معركة قضائيّة في حال واصلت السعي للتعاقد معه.
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