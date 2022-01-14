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ألبين تعلن رحيل بودكوفسكي عن صفوف فريقها في الفورمولا واحد

أعلنت ألبين عن خروج مارسين بودكوفسكي المدير التنفيذي، من صفوف فريقها للفورمولا واحد.

ألبين تعلن رحيل بودكوفسكي عن صفوف فريقها في الفورمولا واحد

تمّ ربط بودكوفسكي بدور محتمل في أستون مارتن العام الماضي، كما أن خروج مدير الفريق مؤخراً، أوتمار زافناور، فتح الباب أمام فرصة محتملة لذلك.

وذُكر اسم زافماور بالفعل كارتباطٍ محتمل مع ألبين، وهذا ما قد يعني تبديلاً في المراكز والمديرَين بين الفريقين.

وانضم بودكوفسكي إلى ألبين في 2018 - حين كانت تحمل اسم رينو - قادماً من عمله مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا". وعمل تحت إدارة سيريل أبيتبول حينها حتى نهاية موسم 2020.

وبعد تغيير الاسم إلى ألبين، عمل إلى جانب دايفيد بريفيو المدير الرياضي الجديد، حيث عملا سوية تحت إدارة لورون روسي المدير التنفيذي لدى ألبين، والذي كان يشكل صلة الربط مع مجلس إدارة رينو.

حيث قال روسي: "أود توجيه الشكر إلى مارسين بودكوفسكي على ما قدمه للفريق طوال السنوات الأربع الماضية".

وأكمل: "يعمل الفريق بتركيز كبير على تجهيز سيارة الموسم المقبل استعداداً لأول سباق في البحرين".

من جهته، قال بودكوفسكي: "لقد استمتعت حقاً بكوني جزءاً من إدارة فريق رينو ومن ثم ألبين في الفورمولا واحد خاصة في العمل مع مواهب كهذه ضمن مجموعةٍ متميزة من الأشخاص. سأواصل متابعة تقدم الفريق بكل شغف خلال المواسم المقبلة".

يشار إلى أن بودكوفسكي عمل ضمن قسم الانسيابية لدى بروست، فيراري ومكلارين، ليصبح رئيس هذا القسم في 2012.

ومن ثم انضم إلى "فيا" في 2014 ليعمل لاحقاً بدور المنسق الرياضي والتقني، ومن ثم رئيس القسم التقني في "فيا".

لكن غياب أية فرصٍ للتقدم في مسيرته المهنية حينها، دفعه للعودة إلى رينو.

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