ألبين تعتمد ألوانًا خاصة على سيارتها في سبا مستلهمة من فيلم ديدبول و وولفرين

صممت ألبين كسوة لمرة واحدة احتفالًا بصدور فيلم ديدبول و وولفرين عالميًا، وهو أحد أعمال الأبطال الخارقين من إنتاج شركة مارفل ومن بطولة ريان رينولدز وهيو جاكمان.

وهنا نشير بأن رينولدز هو أحد المستثمرين الكبار في مجموعة ألبين بعد شرائه 24 % من حصص الفريق العام الماضي.

وقد استلهم الفريق اللونين الأحمر والأسود بشكل أساسي ضمن الكسوة الجديدة في مُضاهاة لألوان شخصية ديدبول، إلى جانب الظهور الأول لجاكمان بشخصية وولفرين في العام 2000. كما استخدم الفريق الشرطات المائلة التي تشتهر بها شخصيته في عالم اكس-من.

كسوة ألبين المستلهمة من شخصية ديدبول الصورة من قبل: ألبين

علاوة على ذلك، سيرتدي سائقا ألبين نهاية هذا الأسبوع خوذتين بألوان مختلفة كذلك، حيث سيعتمد إستيبان أوكون خوذة مستلهمة من ألوان قناع شخصية ديدبول، بينما سينتقل بيير غاسلي إلى اللونين الأصفر والأسود المستلهمين من شخصية وولفرين في الفيلم الجديد.