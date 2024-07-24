جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

ألبين تعتمد ألوانًا خاصة على سيارتها في سبا مستلهمة من فيلم ديدبول و وولفرين

ستعتمد ألبين كسوة لونية خاصة لجائزة بلجيكا الكبرى فقط، والمستلهمة من فيلم مارفل الجديد، ديدبول و وولفرين، والذي صدر عالميًا اليوم.

كسوة ألبين المستلهمة من شخصية ديدبول

كسوة ألبين المستلهمة من شخصية ديدبول

الصورة من قبل: ألبين

صممت ألبين كسوة لمرة واحدة احتفالًا بصدور فيلم ديدبول و وولفرين عالميًا، وهو أحد أعمال الأبطال الخارقين من إنتاج شركة مارفل ومن بطولة ريان رينولدز وهيو جاكمان.

وهنا نشير بأن رينولدز هو أحد المستثمرين الكبار في مجموعة ألبين بعد شرائه 24 % من حصص الفريق العام الماضي.

وقد استلهم الفريق اللونين الأحمر والأسود بشكل أساسي ضمن الكسوة الجديدة في مُضاهاة لألوان شخصية ديدبول، إلى جانب الظهور الأول لجاكمان بشخصية وولفرين في العام 2000. كما استخدم الفريق الشرطات المائلة التي تشتهر بها شخصيته في عالم اكس-من.

كسوة ألبين المستلهمة من شخصية ديدبول

كسوة ألبين المستلهمة من شخصية ديدبول

الصورة من قبل: ألبين

علاوة على ذلك، سيرتدي سائقا ألبين نهاية هذا الأسبوع خوذتين بألوان مختلفة كذلك، حيث سيعتمد إستيبان أوكون خوذة مستلهمة من ألوان قناع شخصية ديدبول، بينما سينتقل بيير غاسلي إلى اللونين الأصفر والأسود المستلهمين من شخصية وولفرين في الفيلم الجديد.

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق هاميلتون يُعارض تزويد سيارات الفورمولا 1 بوحدات تكييف

أبرز التعليقات

إستيبان أوكون
More from
إستيبان أوكون
حصري: ويليامز تؤكد أنها لن تضم أوكون في 2025

حصري: ويليامز تؤكد أنها لن تضم أوكون في 2025

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
حصري: ويليامز تؤكد أنها لن تضم أوكون في 2025
رسمياً: ماغنوسن يتجه للخروج من فريق هاس مع نهاية 2024

رسمياً: ماغنوسن يتجه للخروج من فريق هاس مع نهاية 2024

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
رسمياً: ماغنوسن يتجه للخروج من فريق هاس مع نهاية 2024
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
ألبين
More from
ألبين
غاسلي سينطلق من خط الحظائر في سباق المجر

غاسلي سينطلق من خط الحظائر في سباق المجر

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
غاسلي سينطلق من خط الحظائر في سباق المجر
غاسلي يكشف عن محادثته مع ساينز حول الانضمام إلى ألبين والخيارات الأخرى للفريق

غاسلي يكشف عن محادثته مع ساينز حول الانضمام إلى ألبين والخيارات الأخرى للفريق

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
غاسلي يكشف عن محادثته مع ساينز حول الانضمام إلى ألبين والخيارات الأخرى للفريق
أوكون يقترب من الانضمام إلى صفوف هاس

أوكون يقترب من الانضمام إلى صفوف هاس

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
أوكون يقترب من الانضمام إلى صفوف هاس

أحدث الأخبار

ريد بُل يوسعها "إنهاء عقد بيريز" قانونياً

ريد بُل يوسعها "إنهاء عقد بيريز" قانونياً

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
ريد بُل يوسعها "إنهاء عقد بيريز" قانونياً
مكلارين تكشف عن مقاربتها للمفاضلة بين نوريس وبياستري

مكلارين تكشف عن مقاربتها للمفاضلة بين نوريس وبياستري

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
مكلارين تكشف عن مقاربتها للمفاضلة بين نوريس وبياستري
ريد بُل ما زالت تتوقع المزيد من بيريز رغم ضبابية مستقبله مع الفريق

ريد بُل ما زالت تتوقع المزيد من بيريز رغم ضبابية مستقبله مع الفريق

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
ريد بُل ما زالت تتوقع المزيد من بيريز رغم ضبابية مستقبله مع الفريق
فيرستابن لن يشارك مجدداً في سباقات المحاكاة الليلية خلال جولات الفورمولا واحد

فيرستابن لن يشارك مجدداً في سباقات المحاكاة الليلية خلال جولات الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
فيرستابن لن يشارك مجدداً في سباقات المحاكاة الليلية خلال جولات الفورمولا واحد

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط