ألبين: تطوير أرضية السيارة أفضل "عشر مرات" من الجانح الأمامي

بوجود سقف النفقات، بات على الفرق استثمار الموارد في التحديثات التي تجلب أكبر قدر ممكن من الأداء.

وعادة ما كانت الأجنحة الأمامية محور التركيز، لكن فراي كشف أن تكاليف تصميم الأرضيات الجديدة تعادل تقريباً تلك المصروفة على الأجنحة الأمامية، لكن كسب الأداء أعلى بكثير.

فقال: "من الواضح أنك حالياً تحصل على كسب أكبر بعشر مرات عند العمل على تطوير الأرضية".

وأردف: "الموارد باتت محدودة الآن. لذا من الأسهل بكثير العمل على تحديثات الأرضية مقارنة بالجانح الأمامي".

وشدد فراي على وجود إمكانيات هائلة للأداء جراء تطويرات الأرضيات مع سيارات 2022.

فقال: "أعتقد أن الحال نفسه مع الجميع".

وأكمل: "الأجنحة الأمامية أقل حساسية مما كانت عليه في الماضي حين كانت تمنح قدراً هائلاً من الأداء".

وتابع: "الأجنحة الأمامية مكلفة، والكسب صغير".

واسترسل: "معدل كلفة الجانح الأمامي مماثل لكلفة الأرضية. حالياً، لكن الأرضية تقدم كسباً أكبر بعشر مرات".

وأكمل معلقاً على تأثير سقف النفقات: "عليك موازنة الموارد وسط ضرورة تصنيع المزيد من القطع".

واختتم: "إنها عملية موازنة وتكلفة أيضاً. أعتقد أن كل فريق يدرس تكاليف الأداء ولدى الجميع فكرة عن تكلفة المكونات".