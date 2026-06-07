ألبين تطلب من "فيا" حق المراجعة بشأن العقوبات التي كلفتها منصة تتويج في موناكو

قال بيير غاسلي إنّه "سُرق" منصة التتويج في موناكو بعدما أنهى السباق ثالثًا على الحلبة، ويبدو أن فريقه ألبين يشاركه الرأي.

ونشر فريق ألبين بيانًا جاء فيه: "بعد نتيجة جائزة موناكو الكبرى اليوم، يؤكد فريق بي دبليو تي ألبين للفورمولا 1 أنّه تقدم بطلب للحصول على حق المراجعة لدى الاتحاد الدولي للسيارات بشأن العقوبات التي فُرضت نتيجة تجاوز السرعة في ممر الصيانة."

وتلقى كل من غاسلي وفرانكو كولابينتو عقوبات بسبب تجاوز الحد الأقصى للسرعة في ممر الصيانة، وفي حالة غاسلي حدث ذلك مرتين، ما أدى إلى إضافة 10 ثوانٍ إلى زمنه النهائي في السباق.

وأدى ذلك إلى تراجعه من المركز الثالث على الحلبة إلى المركز السابع في الترتيب النهائي.

ويبدو أن هناك تساؤلات مطروحة بشأن هذه القضية، إذ لم يكن غاسلي وكولابينتو السائقين الوحيدين اللذين عوقبا على المخالفة نفسها. فقد تلقى لويس هاميلتون، الذي صُنّف ثانيًا في النتيجة النهائية، عقوبة أيضًا، لكنه تمكن من تنفيذها خلال توقف إضافي أثناء فترة سيارة الأمان المتأخرة.

كما كان أوسكار بياستري وجورج راسل من بين السائقين الذين تعرضوا للعقوبة نفسها، في حين حذرت عدة فرق سائقيها من ضرورة توخي الحذر عند الاقتراب من مدخل ممر الصيانة.

وجاءت العقوبة الثانية بحق غاسلي عندما كان متقاربًا مع مجموعة من السيارات خلف سيارة الأمان أثناء المرور عبر ممر الصيانة، وتشير المعلومات إلى أنّ هامش التجاوز في المرتين كان أقل من كيلومتر واحد في الساعة فوق الحد المسموح به.

وقال غاسلي لوسائل الإعلام، من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، بعد السباق: "أعرف يقينًا أنّ ما يظهر داخل السيارة أقل من 60 كيلومترًا في الساعة (الحد الأقصى للسرعة)".

وأكمل: ""وأعرف أنّني فعّلت محدد السرعة في المرتين قبل الخط بوقت طويل. هذا على الأرجح أبسط إعداد يمكن استخدامه في سيارة فورمولا 1".

واختتم بالقول: "عندما ترى ثلاثة أو أربعة فرق تتلقى عقوبات بسبب السرعة... آمل أن يدق ذلك ناقوس الخطر لدى المسؤولين كي يتحققوا بدقة مما يحدث، لأنّ الأمر ليس صحيحًا".