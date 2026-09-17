ألبين تضمّ مايك إليوت المدير التقني السابق لدى مرسيدس
عززت ألبين فريقها في الفورمولا 1 بضمّ إليوت، المدير التقني السابق في مرسيدس.
مايك إيليوت، المدير التقني لدى مرسيدس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
عيّنت ألبين مايك إليوت في منصب المدير التقني لفريقها في الفورمولا 1، ضمن خطوة تعزز الهيكل التقني للفريق المتمركز في إنستون.
وأعلنت ألبين يوم الخميس أن إليوت سيتولى "الإشراف على الوظائف التقنية والهندسية في منشأة الفريق في إنستون"، ضمن منصب جديد جرى استحداثه بصفته مديرًا تقنيًا.
وبالنسبة إلى البريطاني البالغ من العمر 52 عامًا، يمثل ذلك عودة إلى إنستون بعدما شغل منصب كبير مسؤولي الانسيابية في الفريق خلال حقبتي رينو ولوتس.
ثم انتقل إليوت إلى مرسيدس بصفته رئيس قسم الانسيابية، وساعد الفريق على تحقيق بداية قوية في ظل لوائح عام 2014.
وتدرج إليوت إلى منصبي المدير التقني ومدير التقنيات، وتبادل المنصبين مع جايمس أليسون، قبل مغادرته فريق براكلي في عام 2023.
وقالت ألبين ضمن بيان خاص: "إنه يمتلك سجلًا حافلًا في هذه الرياضة، بعدما ساهم في تحقيق ثماني بطولات للصانعين وثماني بطولات للسائقين".
وأضافت: "يعزز وصول إليوت إلى إنستون القدرات التقنية للفريق، بينما يتطلع الفريق إلى البناء على الأداء المحسن على الحلبة وتقليص الفارق مع فرق الصدارة الأربعة."
ويُعتقد أن المدير التنفيذي التقني الحالي ديفيد سانشيز سيقدم تقاريره إلى إليوت، الذي يشرف على المجال التقني بأكمله في الفريق.
وبعد التضحية بموسم العام الماضي، بدأت ألبين موسم 2026 بشكل قوي، حيث تنافس آر بي على المركز الخامس في بطولة الصانعين. ويمثل موسم 2026 أول موسم لألبين كفريق زبون يستعمل وحدات طاقة مرسيدس.
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