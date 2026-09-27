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ألبين تصدر بيانًا مع تصاعد الإساءات المرتبطة بكولابينتو

بعد موجة جديدة من الإساءات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال جائزة أذربيجان الكبرى، تتخذ ألبين موقفًا واضحًا.

منشور:
فرانكو كولابينتو، ألبين

فرانكو كولابينتو، ألبين

الصورة من قبل: رودي كاريزيفولي/صور جيتي

جدد فريق ألبين للفورمولا 1 انتقاده للإساءات على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب حادثة فرانكو كولابينتو في جائزة أذربيجان الكبرى.

وخضع سلوك الجماهير الأرجنتينية للتدقيق مؤخرًا، بعد موجات من التعليقات التي تنطوي على كراهية. واستهدفت تلك التعليقات حكام الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" وفريق ألبين عندما تلقى كولابينتو عقوبة المرور عبر منطقة الحظائر بسبب تجاوزه تحت علم أصفر مزدوج في زاندفورت.

كما تعرض بيير غاسلي للإساءات بعد أن رفض الفرنسي لفترة وجيزة السماح لزميله في فريق ألبين بالمرور في مدريد. وكشف غاسلي أن التهديدات استهدفت عائلته أيضًا، بينما وصف كولابينتو هذا السلوك بأنه "ليس من اللطيف رؤيته"، مع إصراره على أنه "ليس من جماهيره وحدها".

وفي باكو هذا الأسبوع، فقد كولابينتو السيطرة على سيارته وتسبب في حادث جماعي عند إعادة الانطلاق خلف سيارة الأمان، ما أدى إلى خروج غاسلي ولاندو نوريس من السباق. وكان بطل العالم غاضبًا بشكل خاص، واقترح، قبل أن يتمكن من مشاهدة لقطات الحادث بنفسه، أن يحصل المتسبب في الحادث على "إيقاف عن سباق واحد على الأقل".

ورغم أن نوريس لم يذكر كولابينتو بالاسم حتى، فإن ذلك تسبب مجددًا في موجة من الإساءات على وسائل التواصل الاجتماعي، استهدفت البريطاني بشكل رئيسي، لكن غاسلي وآخرين لم يسلموا منها أيضًا.

وقالت ألبين في بيان يوم الأحد: "تحدث الأخطاء عندما تتسابق عند الحدود القصوى، وبغض النظر عن النتيجة أو ما تؤول إليه الأمور، لا ينبغي أن يتعرض أي شخص لتعليقات تنطوي على كراهية أو إساءة."

وحرص الفريق على عدم استفزاز قاعدة جماهير سائقه: "إن إدانة الإساءات على وسائل التواصل الاجتماعي لا تستهدف أي قاعدة جماهيرية بعينها أو مشجعي فريق أو سائق معين، فهذا أمر شامل وينبغي التصدي له والتأكيد عليه أمام جميع مشجعي الرياضة".

وأردف: "وكما قلنا في حالات سابقة، فإننا ندين بشدة ردود فعل بعض الجماهير عبر الإنترنت، ونعلن تضامننا مع الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات والفرق الأخرى في رغبتنا في وضع حد لهذا الأمر. لقد أصبح ذلك يحدث بشكل متكرر في السباقات الأخيرة، ولا يمكن التغاضي عنه."

وجاءت أحدث موجة من الإساءات بعد فترة وجيزة من تقارير أفادت بأن رئيس ألبين للفورمولا 1 فلافيو برياتوري هدد وسائل الإعلام الأرجنتينية بعدم السماح لها بإجراء مقابلات أخرى مع كولابينتو إذا استمرت في نشر الكراهية، ما يضر بسمعة الفريق.

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