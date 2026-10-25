فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

ألبين تصدر بيانًا بعد تصريحات جيريمي كلاركسون المثيرة للجدل بشأن كولابينتو

أعلن فريق ألبين دعمه العلني لفرانكو كولابينتو، بعدما مازح جيريمي كلاركسون خلال بث تلفزيوني مباشر قائلًا إنّ السائق عوقب بالتراجع على شبكة الانطلاق "لأنه أرجنتيني".

منشور: 25-10-2026

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جيريمي كلاركسون

الصورة من قبل: مايكل بوتس

أصدر فريق ألبين بيانًا لدعم سائقه فرانكو كولابينتو، بعدما أطلق جيريمي كلاركسون، المقدّم السابق لبرنامج "توب غير"، مزحة عبر قناة سكاي سبورتس للفورمولا 1، قال فيها إنّ السائق عوقب بالتراجع على شبكة الانطلاق "لأنه أرجنتيني".

ويقضي كلاركسون عطلة نهاية أسبوع جائزة الولايات المتحدة الكبرى مع فريق إنستون، الذي يشجّعه منذ عدة سنوات باعتباره الفريق المحلي القريب منه. وظهر خلال البث المباشر لقناة سكاي سبورتس للفورمولا 1 من حلبة الأمريكيتين، قبل انطلاق التصفيات.

وتناول مقدّم برنامج "مزرعة كلاركسون" عدة مواضيع، من بينها عقوبة كولابينتو على شبكة الانطلاق، وجولة مارتن براندل على شبكة الانطلاق، وشريكة لويس هاميلتون، كيم كارداشيان.

وقال كلاركسون مازحًا، عندما سُئل عن فرص ألبين في جائزة الولايات المتحدة الكبرى: "حصل فرانكو على عقوبة تراجع على شبكة الانطلاق لأنه أرجنتيني. على الأرجح. حسنًا، كنت سأفرض عليه عقوبة بسبب ذلك".

وأضاف: "لكن على أي حال، فهذا يعود ببساطة إلى ما حدث عندما ذهبنا إلى هناك"، في إشارة إلى إحدى أكثر حلقات برنامج "توب غير" إثارة للجدل، عندما زار برفقة زميليه في التقديم جيمس ماي وريتشارد هاموند منطقة باتاغونيا عام 2014.

وغادر الثلاثي البلاد بعدما اندلعت احتجاجات وتعرّض أفراد الطاقم للرشق بالحجارة، إثر قيادة كلاركسون سيارة بورشه 928 تحمل لوحة تسجيل "H982 FKL"، اعتقد السكان المحليون أنها تشير إلى حرب فوكلاند عام 1982. وأصرّ كلاركسون وفريق برنامج "توب غير" على أنّ لوحة التسجيل كانت مجرد مصادفة، ونفيا اختيارها عمدًا.

وأصدر فريق ألبين بيانًا عقب تصريحات كلاركسون، أكد فيه دعمه لكولابينتو.

وقال الفريق: "نحن في ألبين على علم بالتعليقات التي أدلى بها أحد ضيوف الفريق خلال مقابلة تلفزيونية أُجريت مؤخرًا في أوستن. فرانكو هو سائقنا، ويحظى بدعمنا الكامل".

ورغم أنّ البيان لم يذكر اسم كلاركسون، فإنه صدر بعد وقت قصير من تصريحاته التي أدلى بها المقدّم البالغ من العمر 66 عامًا.

وكان كولابينتو قد تلقّى عقوبة التراجع عشرة مراكز على شبكة الانطلاق في جائزة الولايات المتحدة الكبرى لهذا الأسبوع، بسبب استخدامه وحدة إلكترونيات التحكم الرابعة الجديدة خلال موسم 2026.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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