ألبين تُشيد بشوماخر بينما تقيّم خياراتها من السائقين لموسم 2025 في الفورمولا 1

يتحرك سوق الانتقالات بسرعة في الوقت الحالي، ونتائج هاس الأخيرة – بتواجدها 4 مرات ضمن مراكز النقاط في 7 سباقات هذا الموسم – جعلتها خيارًا جذابًا أكثر من السابق.

وتملك هاس مقعدًا واحدًا شاغرًا على الأقل للموسم المُقبل مع انتقال نيكو هلكنبرغ إلى ساوبر/آودي، بينما ما يزال مصير كيفن ماغنوسن غامضًا بعد بدايته الصعبة هذا الموسم ونهاية عقده مع انقضاء الموسم الجاري.

وعليه تقيّم هاس خياراتها للموسم المُقبل، ومن المعلوم بأن إستيبان أوكون على رأس قائمة مرشحيها، بينما يحظى زميله بيير غاسلي ربما باهتمام عدة فرق كذلك.

وهذا يعني بأن ألبين تواجه وضعًا صعبًا على صعيد تشكيلة سائقيها وتحتاج لأن تدرس خياراتها مبكرًا، وذلك وسط البداية الصعبة غير المتوقعة لموسم 2024، والتي أحرز فيها الفريق النقاط في مناسبة واحدة مع نقطة يتيمة.

ويعتبر شوماخر خيارًا واضحًا للفريق الأنغلو فرنسي، حيث ينافس سائق هاس السابق مع ألبين ضمن الفئة الخارقة في "دبليو إي سي".

وبالرغم من أنه لم يتمكن بعد من التواجد ضمن العشرة الأوائل بعد 3 سباقات من هذا الموسم في "دبليو إي سي"، فإن أداء شوماخر على السيارة الرياضية قد أثار إعجاب فامين مدير فريق الفورمولا 1.

"ميك يقوم بعمل مدهش في سباقات التحمل. والمثير جدًا للإعجاب هي ذهنيته" قال فامين.

وأضاف: "إنه سريع بالطبع، لكن الجميع يعرف ذلك. بيد أن الجانب المدهش الذي تجلى في سباقات التحمل هو تأقلمه مع ذهنية هذه المنافسات. حيث أنه ورغم المتعارف عن سائقي المقعد الأحادي بأنهم أنانيون، لكن ميك كان متعاونًا ومنفتحًا منذ اللحظة الأولى ومستعد لتعلم كل شيء".

هذا وأكّد فامين أن شوماخر هو أحد "عدة" خيارات يقيمها فريق الفورمولا 1 لموسم 2025، مُضيفًا أن "عدة" سائقين قد تواصلوا مع ألبين لمقعد محتمل في المستقبل. ومن المعلوم بأن فالتيري بوتاس من بينهم.