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ألبين تُشيد بألونسو على عدم إسراعه "بإلقاء موجات الغضب" بعد البداية الصعبة لهذا الموسم

أشاد آلان بيرمان المدير الرياضي لألبين بمقاربة فرناندو ألونسو ضمن عودته إلى بطولة العالم للفورمولا واحد، ولا سيّما في تحمّله المسؤولية في البداية الصعبة للموسم عوضًا عن "إلقاء الاتهامات والغضب".

ألبين تُشيد بألونسو على عدم إسراعه "بإلقاء موجات الغضب" بعد البداية الصعبة لهذا الموسم

عانى ألونسو في بداية موسم 2021، حيث سجّل النقاط في اثنين فقط من السباقات الخمسة الأولى، كما عجز عن مجاراة وتيرة التصفيات لزميله بالفريق إستيبان أوكون.

لكن الإسباني تمكن من العودة مؤخرًا عبر تسجيل النقاط في كل من السباقات الثلاثة الأخيرة، بما فيها قيادته الرائعة نحو المركز السادس في باكو، مُسجلًا أفضل نتيجة له في الفورمولا واحد منذ جائزة أستراليا الكبرى 2018.

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وكان ألونسو صريحًا في الحديث عن حاجته لمزيد من الوقت كي يتأقلم مع حياته في الفورمولا واحد بعد غيابه لعامين عن البطولة، متحملًا اللوم في النتائج السيئة التي شهدتها بداية الموسم.

وانهال بيرمان بالإشادة على مقاربة الإسباني، موضحًا بأنه لم يترك إحباطه يتفاقم في أية مرحلة وأظهر تحملًا كاملًا للمسؤولية بينما كان يتأقلم مع عودته إلى البطولة.

فقال: "أعتقد بأن المقاربة تكون واضحة للغاية في الفورمولا واحد، فليس هنالك حل سحري لأيّ من هذا - أن تجد الارتكازية، القوة الحصانية، أن يجد السائقون مواقعهم التنافسية".

وأضاف: "يتمحور الأمر فقط حول العمل الجاد، وهو يعمل بجد كبير. لقد بذل مجهودًا ضخمًا في التجارب الشتوية. ومن ثم كانت بداية الموسم ضعيفة، عانى في بعض الجوانب، ولكن عوضًا عن إبداء نوبات غضب عارم أو الإلقاء بالاتهامات أو أي شيء، نظر لنفسه فقط".

وتابع: "لم يُلق مطلقًا باللوم على السيارة أو الفريق، حيث قال: اللوم يقع عليّ أنا، يجب أن أتحسّن، أنا بحاجة لفعل ذلك، لأن أكون أفضل. قال ذلك في المكتب وفي الصحافة كذلك".

وأكمل: "ولأكون منصفًا، فهذا بالفعل ما قام به. لا أعتقد بأنه أنهى تلك العملية بعد، فما يزال على الطريق، وما يزال يبني فريقه بالأشخاص الذين يعملون حوله، وهو يقوم بعمل رائع في ذلك".

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جديرٌ بالذكر أنّ ألونسو هو من قاد جهود ألبين في جائزة ستيريا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، حيث وصل إلى القسم الثالث للتصفيات، ونجح في جلب نقطتين لفريقه في السباق عبر حلوله تاسعًا، في حين خرج أوكون من القسم الأول للتصفيات واكتفى بالمركز الـ 14 في السباق.

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