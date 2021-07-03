ألبين تشعر "بالمرارة" لكونها "ضحية جانبية" لمعركة مرسيدس وريد بُل
كشفت ألبين عن شعورها "بالمرارة" بعد أن أصبحت مجرد ضحية جانبية لمعركة "الأجنحة المرنة" بين مرسيدس وريد بُل خلال الموسم الحالي من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.
بعد أن لفتت مرسيدس الأنظار إلى طريقة عمل جانح ريد بُل الخلفي "المرن" خلال جائزة إسبانيا الكبرى، تحرك الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بسرعة للتخلص من أية حيل ممكنة قد تستغلها الفرق وذلك عبر توجيه تقنيّ يطلب فيه زيادة صلابة تلك الأجنحة.
لكن ذلك أجبر عدة فرق أخرى، من بينها فيراري، ألفا روميو وألبين على إجراء تعديلات لأجنحتها كذلك لضمان بقائها ضمن الأطر القانونية.
وأشار مارسين بودكوفسكي المدير التنفيذي لدى ألبين بوضوح إلى إحباط فريقه نتيجة العمل الإضافي الذي اضطروا عليه ضمن الموسم، خاصة وأن الفريق يقيّم إمكانية الانتقال للتركيز على سيارة الموسم المقبل التي ستكون مختلفة بالكامل.
فقال: "ما زلنا نجرب بعض التعديلات بسبب ذلك التوجيه التقني، والذي بصراحة نشعر بالمرارة منه".
وأكمل: "لقد أخذ منا الأمر كماً هائلاً من الجهد والمال، لأننا نتكلم عن عدة أجنحة خلفية ومستويات مختلفة من الارتكازية".
وتابع: "نشعر أننا ضحية جانبية في الحرب بين فريقي الصدارة اللذين يحاولان وضع العراقيل في وجه بعضهما البعض إن صحّ التعبير".
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ويأتي مصدر إحباط ألبين حيال ذلك لكونها صممت الجانح الخلفي متلائماً بالكامل مع القوانين السابقة (قبل تغييرها عبر التوجيه التقني آنف الذكر)، لذا يشعر بودكوفسكي أن تغيير ذلك فجأة هو أمر غير عادل نوعاً ما.
فقال: "قمنا بتصميم الجانح الخلفي للتلاؤم مع القوانين. إنه قانوني بالكامل. اجتزنا جميع اختبارات ’فيا’ قبل الموسم. لقد أمضينا كمية كبيرة من الموارد والمال لتغيير الجانح ليتلاءم مع القوانين الجديدة".
واختتم: "ذلك يكلف الكثير من المال والموارد التي كانت لتُصرف على سيارة الموسم المقبل. نحن نفهم وجهة نظر ’فيا’، لكن تأثير ذلك على فريق صغير، لهو كبير جداً".
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