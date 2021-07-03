تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / مصنع هوندا في ساكورا سيزوّد ريد بُل بالمحركات في 2022 التالي / تغطية مباشرة لتصفيات جائزة النمسا الكبرى 2021
فورمولا 1 / جائزة النمسا الكبرى أخبار

ألبين تشعر "بالمرارة" لكونها "ضحية جانبية" لمعركة مرسيدس وريد بُل

كشفت ألبين عن شعورها "بالمرارة" بعد أن أصبحت مجرد ضحية جانبية لمعركة "الأجنحة المرنة" بين مرسيدس وريد بُل خلال الموسم الحالي من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

ألبين تشعر "بالمرارة" لكونها "ضحية جانبية" لمعركة مرسيدس وريد بُل

بعد أن لفتت مرسيدس الأنظار إلى طريقة عمل جانح ريد بُل الخلفي "المرن" خلال جائزة إسبانيا الكبرى، تحرك الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بسرعة للتخلص من أية حيل ممكنة قد تستغلها الفرق وذلك عبر توجيه تقنيّ يطلب فيه زيادة صلابة تلك الأجنحة.

لكن ذلك أجبر عدة فرق أخرى، من بينها فيراري، ألفا روميو وألبين على إجراء تعديلات لأجنحتها كذلك لضمان بقائها ضمن الأطر القانونية.

وأشار مارسين بودكوفسكي المدير التنفيذي لدى ألبين بوضوح إلى إحباط فريقه نتيجة العمل الإضافي الذي اضطروا عليه ضمن الموسم، خاصة وأن الفريق يقيّم إمكانية الانتقال للتركيز على سيارة الموسم المقبل التي ستكون مختلفة بالكامل.

فقال: "ما زلنا نجرب بعض التعديلات بسبب ذلك التوجيه التقني، والذي بصراحة نشعر بالمرارة منه".

وأكمل: "لقد أخذ منا الأمر كماً هائلاً من الجهد والمال، لأننا نتكلم عن عدة أجنحة خلفية ومستويات مختلفة من الارتكازية".

وتابع: "نشعر أننا ضحية جانبية في الحرب بين فريقي الصدارة اللذين يحاولان وضع العراقيل في وجه بعضهما البعض إن صحّ التعبير".

اقرأ أيضاً:

ويأتي مصدر إحباط ألبين حيال ذلك لكونها صممت الجانح الخلفي متلائماً بالكامل مع القوانين السابقة (قبل تغييرها عبر التوجيه التقني آنف الذكر)، لذا يشعر بودكوفسكي أن تغيير ذلك فجأة هو أمر غير عادل نوعاً ما.

فقال: "قمنا بتصميم الجانح الخلفي للتلاؤم مع القوانين. إنه قانوني بالكامل. اجتزنا جميع اختبارات ’فيا’ قبل الموسم. لقد أمضينا كمية كبيرة من الموارد والمال لتغيير الجانح ليتلاءم مع القوانين الجديدة".

واختتم: "ذلك يكلف الكثير من المال والموارد التي كانت لتُصرف على سيارة الموسم المقبل. نحن نفهم وجهة نظر ’فيا’، لكن تأثير ذلك على فريق صغير، لهو كبير جداً".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
مصنع هوندا في ساكورا سيزوّد ريد بُل بالمحركات في 2022

المقال السابق

مصنع هوندا في ساكورا سيزوّد ريد بُل بالمحركات في 2022

المقال التالي

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة النمسا الكبرى 2021

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة النمسا الكبرى 2021
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ألونسو: لا توجد عقوبة كافية لفيتيل بعد حادثة القسم الثاني من التصفيات

2 س
2
فورمولا 1

فيرشتابن يتفوّق بـ 0.048 ثانية على نوريس وينطلق أوّلًا في النمسا

4 س
3
فورمولا 1

هاميلتون يتوقّع "سباقًا سهلًا نحو الفوز" لفيرشتابن في النمسا

3 س
4
فورمولا 1

راسل: بلوغ القسم الثالث في التصفيات بمثابة قطب انطلاق أول لويليامز

1 س
5
فورمولا 1

وولف "متفاجئ" من احتجاج ريد بُل على تساؤلاته حول المحرّك

أحدث الأخبار
فيتيل يتلقّى عقوبة التراجع على شبكة انطلاق سباق النمسا
فورمولا 1

فيتيل يتلقّى عقوبة التراجع على شبكة انطلاق سباق النمسا

راسل: بلوغ القسم الثالث في التصفيات بمثابة قطب انطلاق أول لويليامز
فورمولا 1

راسل: بلوغ القسم الثالث في التصفيات بمثابة قطب انطلاق أول لويليامز

1 س
ألونسو: لا توجد عقوبة كافية لفيتيل بعد حادثة القسم الثاني من التصفيات
فورمولا 1

ألونسو: لا توجد عقوبة كافية لفيتيل بعد حادثة القسم الثاني من التصفيات

2 س
استدعاء بوتاس للمثول أمام المراقبين إثر قيادته البطيئة في القسم الثاني لتصفيات النمسا
فورمولا 1

استدعاء بوتاس للمثول أمام المراقبين إثر قيادته البطيئة في القسم الثاني لتصفيات النمسا

2 س
هاميلتون يتوقّع "سباقًا سهلًا نحو الفوز" لفيرشتابن في النمسا
فورمولا 1

هاميلتون يتوقّع "سباقًا سهلًا نحو الفوز" لفيرشتابن في النمسا

3 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

ألبين More from
ألبين
ألونسو يشرح السبب وراء "عادته الجديدة" في المشي على الحلبة قبل كل جولة جائزة النمسا الكبرى
فورمولا 1

ألونسو يشرح السبب وراء "عادته الجديدة" في المشي على الحلبة قبل كل جولة

بروست: ألونسو عاد إلى أفضل حالاته بعد فترة انقطاعه عن الفورمولا واحد جائزة فرنسا الكبرى
فورمولا 1

بروست: ألونسو عاد إلى أفضل حالاته بعد فترة انقطاعه عن الفورمولا واحد

أوكون يُبقي على "علاقته" بمرسيدس عقب عقده الجديد مع ألبين جائزة فرنسا الكبرى
فورمولا 1

أوكون يُبقي على "علاقته" بمرسيدس عقب عقده الجديد مع ألبين

الأكثر شعبية اليوم

ألونسو: لا توجد عقوبة كافية لفيتيل بعد حادثة القسم الثاني من التصفيات
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو: لا توجد عقوبة كافية لفيتيل بعد حادثة القسم الثاني من التصفيات

فيرشتابن يتفوّق بـ 0.048 ثانية على نوريس وينطلق أوّلًا في النمسا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يتفوّق بـ 0.048 ثانية على نوريس وينطلق أوّلًا في النمسا

هاميلتون يتوقّع "سباقًا سهلًا نحو الفوز" لفيرشتابن في النمسا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يتوقّع "سباقًا سهلًا نحو الفوز" لفيرشتابن في النمسا

راسل: بلوغ القسم الثالث في التصفيات بمثابة قطب انطلاق أول لويليامز
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل: بلوغ القسم الثالث في التصفيات بمثابة قطب انطلاق أول لويليامز

وولف "متفاجئ" من احتجاج ريد بُل على تساؤلاته حول المحرّك
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف "متفاجئ" من احتجاج ريد بُل على تساؤلاته حول المحرّك

هاميلتون يكشف سبب زيادة عدد ساعات المحاكاة "المملة"
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يكشف سبب زيادة عدد ساعات المحاكاة "المملة"

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الثانية على حلبة ريد بُل رينغ
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الثانية على حلبة ريد بُل رينغ

هاميلتون علم أنّ لدى مرسيدس تحديثات للسباقات المقبلة
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون علم أنّ لدى مرسيدس تحديثات للسباقات المقبلة

أحدث الأخبار

فيتيل يتلقّى عقوبة التراجع على شبكة انطلاق سباق النمسا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل يتلقّى عقوبة التراجع على شبكة انطلاق سباق النمسا

راسل: بلوغ القسم الثالث في التصفيات بمثابة قطب انطلاق أول لويليامز
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل: بلوغ القسم الثالث في التصفيات بمثابة قطب انطلاق أول لويليامز

ألونسو: لا توجد عقوبة كافية لفيتيل بعد حادثة القسم الثاني من التصفيات
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو: لا توجد عقوبة كافية لفيتيل بعد حادثة القسم الثاني من التصفيات

استدعاء بوتاس للمثول أمام المراقبين إثر قيادته البطيئة في القسم الثاني لتصفيات النمسا
فورمولا 1 فورمولا 1

استدعاء بوتاس للمثول أمام المراقبين إثر قيادته البطيئة في القسم الثاني لتصفيات النمسا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.