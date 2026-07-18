فقد غاسلي السيطرة على سيارته عند الخروج من منعطف "لي-فاني"، بعدما تعرض لانزلاق مفاجئ في القسم الخلفي، ما دفعه إلى المنطقة الحصويّة قبل أن يلامس الحاجز الخارجي، ثم يدور ويصطدم بالحائط مرة أخرى، الأمر الذي تسبب في رفع الأعلام الحمراء.

وقال ستيف نيلسن المدير الإداري لفريق ألبين: "أعتقد أنه تعرض لانزلاق بسيط، أظنه كان عند المنعطف 14، ولسوء الحظ دفعه ذلك إلى الحفف، ثم إلى الحاجز."

وأضاف: "كان خطأً صغيرًا، وفي كثير من الحلبات الأخرى لم يكن ليؤدي إلى شيء، لكن في هذه الحلبة تُعاقَب على مثل هذه الأخطاء في بعض المنعطفات، وهذا ما حدث."

وتابع: "لكن مثل هذه الأمور تحدث."

من جانبه، أكد غاسلي أن الانزلاق كان أعنف مما بدا في البداية، قائلًا: "علينا فقط أن نفهم ما حدث في التجارب الحرة الثانية. تعرضت لانزلاق كبير جدًا وفقدت السيطرة على السيارة."

وأكمل: "استغرق الأمر وقتًا أطول بكثير لاستعادة السيطرة، وعندما استعادت السيارة توازنها كنت قد خرجت بالفعل عن المسار ولم أعد قادرًا على العودة إليه."

ورغم الحادث، خرج فريق ألبين بانطباعات إيجابية من ناحية الأداء، بعدما غاب عن القسم الثالث من التجارب التأهيلية في الجولات الثلاث الماضية.

وسجل الأرجنتيني فرانكو كولابينتو سابع أسرع زمن في الحصة الثانية، متفوقًا على أقرب سيارات فرق الوسط، سيارة ريسينغ بولز بقيادة أرفيد لينبلاد، بفارق 0.147 ثانية.

وقال كولابينتو: "أنا أكثر سعادة مقارنة بعطلات نهاية الأسبوع والسباقات الماضية".

وأضاف: "وجدنا بعض الأداء هذا الأسبوع، وأعتقد أيضًا أن الأجواء الأكثر برودة وطبيعة الحلبة، التي تضم عددًا أقل من المنعطفات البطيئة، ساعدتنا في الحد من نقاط ضعفنا."

وأكمل: "بالطبع ما زلنا بحاجة إلى مزيد من السرعة، لكن من الإيجابي أن نتقدم على ريسينغ بولز، فقد مر وقت طويل منذ آخر مرة كنا فيها أمامهم، لذا كان يومًا إيجابيًا."

بدوره، أكد غاسلي أن الفريق ركز على اختبار عدة حلول تقنية، بما في ذلك نسخة محدثة من هيكل الحماية «الهالو»، وقال: "بشكل عام كان يومًا جيدًا من ناحية الاختبارات في التجربتين الحرتين، إذ جربنا العديد من القطع المختلفة على السيارتين."

وأضاف: "علينا الآن تقييم ما نجح وما هو الإعداد الأفضل، ثم جمع كل ذلك معًا استعدادًا ليوم الغد، لكن بصورة عامة كان يومًا مثمرًا."

واختتم نيلسن: "الخبر الجيد بالنسبة لنا أننا بدونا أكثر تنافسية في التجارب الحرة الثانية مقارنة بالأولى، رغم أن ذلك يعود بدرجة كبيرة إلى أننا كنا نجري اختبارات خلال الحصة الأولى. يبدو أن السيارة استعادت بعضًا من سرعتها، وهذا أمر جيد، وعلينا فقط أن نتأكد من أننا لن نقوم بأي شيء خلال الليل يفقدنا هذا الأداء."