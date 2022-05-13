ألبين تسعى لنقاشٍ مع "فيا" حيال عقوبة ألونسو "غير المبررة إطلاقاً"

خسر ألونسو المركز التاسع في ميامي بعد أن طبقت عليه إدارة السباق عقوبة خمس ثوانٍ بسبب حصوله على أفضلية جراء اختصاره منعطفاً قبيل نهاية السباق.

وكان الإسباني يتواجد خلف ميك شوماخر وسيباستيان فيتيل، حيث ارتكب خطأ واضطر لاختصار المنعطف، ما أدى لتلقيه عقوبة زمنية.

وبالرغم من أن ألونسو خفف سرعته مرتين على المقطع المستقيم لمحاولة إرجاع أية أفضلية حصل عليها، لكن الحكام لم يكونوا مسرورين من ذلك، وطبقوا عليه عقوبة لاحقاً.

وكانت هذه كافية لإرجاعه حتى المركز 11 خارج النقاط.

ولا يبدو مدير ألبين مسروراً من ذلك لأنهم لم يُمنحوا الفرصة من قبل "فيا" لإرجاع الأفضلية من دون منح السائق كذلك فرصة تبرير ما حصل.

حيث يرى أوتمار زافناور مدير الفريق أن ما جرى غير عادل، لأن ألبين لم تعلم تماماً مدى الأفضلية التي يتوجب إرجاعها.

حيث قال: "علينا الكلام مع ’فيا’ في الجولة المقبلة. علينا توضيح هذه الفكرة. نحتاج لطريقة للقول: ’حسناً، عليكم إرجاع المزيد من الوقت’".

وتنص اللوائح الرياضية بوضوح على ضرورة عدم اكتساب أية أفضلية عبر الخروج عن المسار.

وأوضح زافناور أنه وبينما يبدو من السهل للسائقين إرجاع المراكز التي اكتسبوها بسبب أفضلية الخروج عن المسار، لكن الوضع يصبح أكثر صعوبة فيما يتعلق بفهم مدى الوقت الذي يتوجب إرجاعه كذلك في حال لم يكتسب السائق أي مركز.

لهذا السبب يعتقد بأن ألونسو قام بما يلزم - وكذلك رفع يده ضمن قمرة القيادة وقال للفريق ماذا فعل - وبالتالي كان يتوجب على "فيا" الطلب من السائق المزيد من الإبطاء في حال لم يكونوا راضيين.

وبالنظر إلى البيانات يبدو أن ألونسو كسب ما مقداره عُشران إلى ثلاثة أعشار الثانية جراء ذلك الاختصار، وهو زمن كان بوسعه إرجاعه بسهولة لو طُلب منه ذلك.

حيث قال زافناور: "في مثل هذا الوضع، كيف بوسعك تحديد الوقت اللازم إرجاعه؟ لذا لا بدّ من توجيهٍ لذلك. أعتقد أن العقوبة غير مبررة إطلاقاً".

وتابع: "لم يكتسب أي مركز! على ماذا تعاقبونه؟".

وأردف: "كان من الأحرى الطلبُ منه - من قبل إدارة السباق - إرجاع المزيد من الوقت".

بالمقابل، شكك زفناور بشدة العقوبة التي تعرض لها ألونسو جراء ذلك الخطأ، مقارنة بحوادث أخرى - مثل تلك التي جمعت شوماخر وفيتيل - والتي لم يجد فيها الحكام أية مشكلة.

فقال: "هناك العديد من الأخطاء التي يرتكبها السائقون. وكثيرٌ منها لا تحصل عن قصد بل بسبب الضغط الكبير من قبل السائق".

وأكمل: "حتى بطل عالم مثل ألونسو معرض لارتكاب خطأ، ومن ثم يُرجع الوقت المطلوب. لكنه يتلقى عقوبة! أعتقد أن هذا أمر خاطئ".

واختتم: "ألم يرتطم شوماخر بـ فيتيل عندما كانا ضمن مراكز النقاط؟ حسناً، ما نوعية العقوبة الزمنية التي تلقاها فيتيل أو شوماخر؟ لم يتم اتخاذ أي إجراء…".