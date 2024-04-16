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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

ألبين تسرّع جلب تحديث الأرضية في الصين ضمن سعيها للعودة من البداية الصعبة لهذا الموسم

واجه فريق ألبين في الفورمولا واحد تخبّطًا من أجل جلب تحديث لأرضية سيارته في جائزة الصين الكبرى ضمن سعيه للتعافي من البداية الكارثية لموسم 2024.

إستيبان أوكون، ألبين

مارك ساتون/ صور لات

عجز سائقا ألبين إستيبان أوكون وبيير غاسلي عن تسجيل النقاط حتى الآن في هذا الموسم، وذلك بعد تغيير متأخر على تصميم السيارة تسبب بتراجع الفريق بينما أحز منافسوه من فرق الوسط تقدمًا واضحًا بالمقارنة مع العام الماضي.

وبينما بدا بأن التحديثات المبدئية التي جلبتها ألبين في سوزوكا قد وفّرت لمحة أمل لفريق إنستون، مع تقدم أوكون إلى القسم الثاني للتصفيات وتأهله بالمركز الـ 13، إلا أنه وغاسلي افتقرا تمامًا للوتيرة من أجل المنافسة على النقاط في السباق، حيث ازداد الطين بلّة عندما تعرضا لأضرار مبكرة.

لكن ألبين قالت الآن بأنها تمكنت من تقديم جلب حزمة تحديثات كان من المفترض جلبها لجائزة ميامي الكبرى بجولة واحدة لتستفيد بها السيارة في الصين نهاية هذا الأسبوع.

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وقد أكّد الفريق لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأن حزمة التحديثات تتضمن أرضية معدلة سيتم تركيبها على سيارة أوكون.

فيما يتّجه السائقان لاعتماد الخصائص الجديدة بدءًا من جائزة ميامي الكبرى، على أن تكون الأولوية بعد ذلك لغاسلي في المناسبة التالية التي تكون فيها حزمة واحدة فقط متاحة.

"أبرز سباق اليابان الأخير مدى صعوبة التحدي الذي نواجهه من أجل تحسين أدائنا" قال برونو فامين مدير فريق ألبين.

وأضاف: "علينا تطوير أداء السيارة من أجل المنافسة على مراكز أفضل. وبينما كان من الجيد جلب التحديثات الأولى على السيارة في سوزوكا، لكن علينا فعل المزيد. حيث عمل الفريق بجد كبير وتمكنا من جلب تحديث على سيارة واحدة لنهاية هذا الأسبوع، أبكر بسباق مما كان مخططًا".

جديرٌ بالذكر أن قرار ألبين بتسريع جلب حزمة التحديثات يعدّ خطوة جريئة في ظل عودة البطولة إلى الصين بعد غياب 4 مواسم، ما يعني محدودية البيانات النافعة لحلبة شنغهاي، هذا بالإضافة إلى أن الصين تشهد أولى السباقات القصيرة لهذا الموسم، وبالتالي ستكون لدى الفرق حصة تجارب حرة واحدة فقط من 60 دقيقة لضبط إعدادات سياراتهم.

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