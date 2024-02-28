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ألبين تستبعد اختبار ميك شوماخر في الفورمولا واحد

استبعدت ألبين إمكانية حصول ميك شوماخر على فرصة لقيادة إحدى سياراتها في الفورمولا واحد عقب صفقته في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي".

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ميك شوماخر، ألبين

ميك شوماخر، ألبين

جي إي بي صور لات

انضم شوماخر إلى ألبين ليقود سيارتها "إيه424" الخارقة هذا العام، في محاولة للعودة إلى المنافسات بعد موسم قضاه كاحتياطي مع فريق مرسيدس للفورمولا واحد.

وبينما يواصل مهامه كسائق احتياطي حين يكون متاحاً في موسم 2024، أثارت الشراكة مع ألبين بعض التكهنات بأن الألماني قد يحصل على بعض الوقت لقيادة إحدى سيارات الصانع الفرنسي في جولات الجائزة الكبرى.

ومع ذلك، استبعد مدير فريق ألبين برونو فامين مثل هذه التكهنات، موضحاً أن العقد الذي يجمعهم مع شوماخر مخصص بالكامل لسباقات السيارات الرياضية - وأن أي عمل إضافي مع سيارة الفورمولا واحد هذا العام سيتم بواسطة السائق الاحتياطي جاك دوهان.

وعند سؤاله إذا كان هناك أي خطط لمنح شوماخر حصص تجارب على متن السيارات الحالية أو القديمة، قال فامين: "لا، لا يمكننا".

وأكمل: "ليس لدينا خطط لأن لدينا سائق احتياطي مع جاك دوهان، وميك هو سائق احتياطي في مرسيدس. العقد الذي لدينا مع ميك حصري لسباقات التحمل".

وكان شوماخر واضحاً بأنه لا يزال يرغب في العودة إلى منافسات الفورمولا واحد، لكن قد تساعد علاقاته مع ألبين في فتح باب مع الفريق إذا انتقل السائقان الحاليان إستيبان أوكون أو بيير غاسلي في نهاية الموسم.

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وتحدث فامين عن اختيارات الفريق لموسم 2025، قائلاً: "أمامنا الكثير من الخيارات".

وأكمل: "ميك شوماخر بالفعل سائق في ألبين، وفي الوقت الحالي، نحن سعداء حقاً مع إستيبان وبيير".

وأضاف: "لا أحد يعلم متى ستبدأ فترة الانتقالات بالفعل. كانت هناك حركة قوية قبل أسابيع [مع أخبار لويس هاميلتون/فيراري] لكن لم يحدث شيء بعد ذلك".

واسترسل: "أعتقد أن الأمور ستصبح جنونية في الخطوة التالية عندما تبدأ الموسم بالفعل. ثم نحتاج إلى أن نكون مستعدين لجميع الاحتمالات. ولكن مرة أخرى، نحن سعداء مع إستيبان وبيير".

ومع ذلك، كان فامين واضحاً بأنه لن يكون هناك استعجال من جانب فريقه لاتخاذ قرار بشأن تشكيلة السائقين لموسم 2025.

فقال: "لا توجد ضغوطات لناحية تشكيلة السائقين،" قال. "نحن مسرورون بسائقينا، وسنرى خياراتنا في الوقت المناسب".

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