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ألبين ترحب بقرار "فيا" الذي يركز على "المسألة المحورية" لدراما الإطارات

رحب مارتين بودكوفسكي المدير التنفيذي لدى فريق ألبين للفورمولا واحد، بالتوضيحات التي قدمها الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" حيال طريقة تشغيل الإطارات.

ألبين ترحب بقرار "فيا" الذي يركز على "المسألة المحورية" لدراما الإطارات

بعد التحقيق الذي قامت به بيريللي مزوّد الإطارات للبطولة، عقب حادثتَي انفجار إطارَي سيارتَي أستون مارتن وريد بُل في باكو، أرسلت "فيا" توجيهاً تقنياً للفرق هذا الأسبوع.

ويشدد التوجيه التقني على أهمية تشغيل الإطارات ضمن حدود الضغط الموصى بها من قبل بيريللي.

وتشمل التوصيات طريقة استعمال بطانيات الإطارات، علاوة على تطبيق فحوصات أكثر للإطارات بعد نزعها عن السيارات، وذلك من أجل التأكد بأن الضغوط ضمنها على المسار تطابق الأرقام الموصى به من قبل بيريللي.

وأصدر فريقا أستون مارتن وريد بُل تصريحين خلال هذا الأسبوع أكدا خلالهما أنهما يلتزمان على الدوام بتوصيات بيريللي.

من جهته، قال بودكوفسكي في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "بالتأكيد كان المهم التطرق لهذه المسألة، لأن السلامة أمر أساسي. ردة الفعل على زيادة الضغط للإطارات الخلفية، والنتيجة تبدو أنها تشير إلى فشل للإطار".

وتابع: "ردة فعل ’فيا’ في الحقيقة ليست تغييراً كبيراً لطريقة تشغيل الإطارات، بل قدمت المزيد من الوضوح والتشديد على تلك الطرق".

وأردف: "مهما كانت التلميحات إلى أن البعض كان يتحرك بحرية أكبر ضمن تلك الظروف التشغيلية، لكنها خطوة لم ولن نكن لنُقدم عليها، لأنني لا أعلم بها. لكنها مثيرة للقلق إن كان هذا ما يحصل في الحقيقة، لأن السلامة أمر أساسي".

وأكمل: "بشكل عام، هناك تشديد والمزيد من الكشوفات. ذلك ليس اختلافاً جذرياً عما كان مطبقاً. لذا من الواضح أننا نرحب بفكرة الكشوفات الدورية، لأن ذلك أمر لا مُزاح فيه".

واسترسل: "عندما تضع بيريللي حداً أدنى للضغط ضمن الإطار، فإن هناك سبباً وراءه. وفي حال لم يتم الإيفاء به، فسيحصل فشل في الإطار".

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بالمقابل، تطرق التوجيه التقني كذلك إلى مسألة نزع الفرق لبطانيات الإطارات مبكراً خلال التصفيات، ما يسمح نظرياً بخفض الضغط إلى أكثر من الحد المسموح على المسار.

وكانت بعض الفرق قد اشتكت إلى "فيا" حيال الأمر، بعد أن قامت ريد بُل بنزع بطانيات الإطارات أبكر من وقت خروج سيارتيها إلى المسار.

"في بعض الأحيان، طريقة وضع البطانيات أو - إزالتها المبكرة - تكون من وسائل الحصول على أفضل توازن بين المحورين الأمامي والخلفي للسيارة" قال بودكوفسكي.

واختتم: "لكن الطريقة التي كُتب بها التوجيه التقني، يبدو أن هناك تحايلاً عبر ذلك لخفض ضغط الإطارات، لذا فإن ’فيا’ ستصبح أكثر تشدداً حيال الأمر".

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