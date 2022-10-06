ألبين تدفع ثمن السعي التطويري "الشجاع" لوحدة الطاقة

تأخرت وحدة طاقة رينو خلف منافساتها على مدار المواسم الماضية، لكن قسم المحرك في فيري أحرز خطوة كبيرة إلى الأمام خلال العطلة الشتوية، حيث تحسّن أداء الفريق بشكل كبير هذا الموسم.

مع ذلك، عانى الفريق من مشاكل مستمرة على صعيد الموثوقية، إذ انسحب كل من فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون من سباق سنغافورة الأخير بسبب أعطال على المحرك.

ومن المرجّح أن يحصل ألونسو على وحدة طاقة جدية، وبالتالي عقوبة تراجع على شبكة الانطلاق، في أوستن، على الرُغم من أن الفريق يأمُل أن يكمل أوكون الموسم من دون الحصول على عناصر جديدة.

"دومًا ما تكون هنالك تلك المشاكل في البداية. فقد أجرينا العديد من التغييرات هذا العام" قال فراي.

وأضاف: "لكننا نمتلك الآن أداء أفضل بكثير مما كان على مدار الأعوام القليلة الماضية".

وتابع: "يقوم الفريق بعمل رائع، لكننا نقوم بذلك ونحن نعلم دومًا بأننا نسعى للأداء وسنحاول معالجة الموثوقية".

وأكمل: "أعتقد بأن تلك سبيل شجاعة للتقدم إلى الأمام، أليس كذلك؟ ولكن من حين لآخر تواجه عثرات، مثل الجميع".

واختتم: "لدينا سيارة رائعة، وجلبنا تحديثات تعمل بشكل جيد والسيارة تنافسية. نحتاج فقط لخوض نهايتي أسبوع طبيعيتين مع كلا السائقين، وأن نسجل النقاط الممكنة مع سيارتنا".