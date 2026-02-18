ألبين تدعم مرسيدس في جدل نسبة الانضغاط: "القوانين واضحة تمامًا".

دعمت ألبين بقوة قانونية محرك مرسيدس في الفورمولا 1 وسط الجدل الدائر حول نسبة الانضغاط، مؤكدة أن تدخل الاتحاد الدولي قد يضع سابقة خاطئة.

هذا العام، تُطبق الفورمولا 1 مجموعة جديدة كليًا من اللوائح، ومن بين التغييرات خفض نسبة الانضغاط من 18:1 إلى 16:1.

لكن مرسيدس أثارت ضجة كبيرة بالإشارة إلى المادة C5.4.3، التي تنص على أن الاختبار الثابت عند درجة حرارة الجو هو الطريقة الوحيدة لقياس النسبة.

ويُعتقد أن الفريق وجد طريقة للالتزام بحد 16:1 خلال الاختبارات الثابتة، مع رفع النسبة أثناء عمل المحرك، وهو ما ترى الفرق المنافسة أنه غير قانوني.

وتعتقد هذه الفرق أن ذلك يمنح مرسيدس وثلاثة فرق تستخدم محركها – مكلارين، ألبين وويليامز – أفضلية غير عادلة، وهي تضغط على الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" لتغيير الإجراءات.

لكن المدير الإداري لفريق ألبين ستيف نيلسن أعلن دعمه للشركة الألمانية قائلًا: "رأيي الشخصي أنني لست قلقًا، لأنني أعتقد أن القوانين واضحة تمامًا بشأن توقيت قياس نسبة الانضغاط".

وأضاف: "هناك من يحاول إدخال معايير مختلفة، لأسباب يعرفونها هم فقط، لكن لدينا ثقة كاملة في مرسيدس. لقد صنعوا وحدة طاقة بحسن نية وفق مجموعة واضحة جدًا من اللوائح، ونحن راضون عنها. نثق أن الجهة المنظمة ستفعل الصواب".

وأوضح نيلسن أن النص "يذكر بوضوح شديد درجة حرارة الجو" عند قياس النسبة، لذلك فإن احتمال احتجاج الفرق قبل سباق أستراليا الافتتاحي في مارس لا يقلقه.

فقال: "لديهم الحق في الاحتجاج، أعتقد. لكن إذا كانوا يشعرون بذلك بقوة، فليتخذوا إجراءً حقيقيًا. لا أعلم إن كان الاتحاد الدولي سيعبر عن رأيه قبل ملبورن، لكنني آمل ذلك، لأنني آمل ألا تكون قصة ملبورن حول نسب الانضغاط".

ومع ذلك، من غير المرجح صدور قرار قبل أستراليا، نظرًا لأن موعد اعتماد المحركات هو 1 مارس، ما يترك وقتًا ضئيلًا جدًا لأية تعديلات.

"الأمر الأهم بالنسبة لي هو الطريقة التي نتعامل بها مع الموضوع. إذا كنا نقول إن مجموعة لوائح واضحة جدًا يمكن الطعن فيها بهذه الطريقة، فما الذي يبقى خارج النقاش؟ حينها يصبح كل شيء قابلًا للنقاش. إذا لم يعجب بعض الفرق أمر مكتوب بوضوح، وتمكنوا من تغييره عبر الضغط، فنحن ندخل عالمًا مختلفًا تمامًا" قال نيلسن.

وتابع: "الناس تستثمر وقتًا ومالًا هائلين، خصوصًا المال، بحسن نية. وإذا دخلنا عالمًا يمكن فيه الطعن في كل شيء رغم وضوحه، ولأسباب غير السلامة، فهذا وضع جديد تمامًا لم نعرفه من قبل. قد تقول إنني متحيز لأننا نستخدم محرك مرسيدس، لكن هذا ما أؤمن به حقًا".

واختتم: "السؤال الأعمق هو: هل نريد حقًا رياضة يمكن الطعن فيها بأي نص واضح فقط لأن البعض يريد ذلك؟ أعتقد أن على الاتحاد الدولي الإجابة عن هذا السؤال".