ألبين تحذّر الفورمولا واحد من "تعزيز أفضلية" فرق الصدارة

بالرغم من الثناء الذي تلقاه تطبيق قانون سقف النفقات الذي يهدف لتقريب مستويات المنافسة بين الفرق والسعي نحو مزيد من الاستدامة، لكن الفرق الكبيرة تمتلك أفضلية تتمثل بمنشآتها الأفضل الموجودة من قبل.

ومع شمل القانون لهذه المنشآت فإن الفرق لم تعد قادرة على تحسينها وصرف الموارد المالية دون التأثير على جوانب أخرى.

والاستثناء الوحيد من ذلك هو بناء نفق هواء جديد، حيث تم استثناؤه بشكل واضح من تكاليف سقف النفقات وهو أمر تستفيد منه أستون مارتن.

لكن هناك منشآت أخرى قد تحتاجها الفرق كي تتمكن من تحقيق تقدم في الأداء، إلا أنها ما تزال مشمولة بسقف النفقات.

حيث طرحت فرق من بينها ألبين، هذه المشكلة خلال آخر اجتماعات لجنة الفورمولا واحد، حيث حذّر زافناور البطولة من "تعزيز أفضلية" الفرق الكبيرة التي تمتلك منشآت تنافسية جاهزة مثل ريد بُل، فيراري ومرسيدس.

حيث قال: "علينا حثّ ’فيا’ على السماح لمنشآت تحتية معينة باستثنائها، تتطلبها جميع الفرق كي تكون تنافسية، أو من أجل معادلة ساحة المنافسة".

وأكمل: "وإلا، فإن ما سيحصل هو تعزيز أفضلية الفرق التي تمتلك منشآت ممتازة، لكونها ستمتلك فائضاً من المال (تستثمره في نواحٍ أخرى وليس تحسين منشآتها)".