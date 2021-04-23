ألبين: تحديثات السيارة لجولة إيمولا ستظهر بشكل أقوى في حلبات أخرى

كانت ألبين تتطلع للعودة بقوة من السباق الافتتاحي المخيّب في البحرين وذلك عبر عدة تحديثات لسيارتها قبيل جولة إيميليا رومانيا.

وعانى الفريق مجدداً في مجاراة متصدري فرق الوسط مكلارين وفيراري، حيث تأهل إستيبان أوكون وفرناندو ألونسو بالمركزين التاسع والـ 15 على التوالي.

وأنهى السائقان بالمركزين التاسع والعاشر على التوالي في السباق، حيث سجلا النقاط بعد تراجع كيمي رايكونن خارج مراكز النقاط بعد تلقيه عقوبة زمنية.

ويرى بريفيو أن الفريق سيشعر بالمزيد من التحسن في الأداء من تحديثات إيمولا مع أداء أقوى في حلبات أخرى.

فقال: "وجدنا بعض التحسن، والتحديثات تعمل جيداً".

وأكمل: "هناك احتمال لظهور نتائج هذه التحديثات على حلبات أخرى".

وأردف: "لكن نعم، نحن مسرورون للغاية، أعتقد أننا حققنا تقدماً. بتنا أقرب إلى منافسينا على ما أعتقد".

بالرغم من أن بريفيو لم يكشف مدى التحسن مع التحديثات الجديدة، لكنه أشار إلى وجود فارق واضح بالمقارنة مع جولة البحرين.

فقال: "لا أودّ الإفصاح، لكن بالطبع لدينا الأرقام جميعها".

وأكمل: "لا أود التكلم عن الأرقام، أو التكهن بأي شيء. دعونا ننتظر ونرى".

وتابع: "لكن بالطبع، لدينا الأرقام. يخامرنا شعور بالتحسن. وهذا هو الاتجاه الذي نسير فيه".

من جهته أشار ألونسو إلى أن التحديثات ساعدت ألبين على رفع مستويات الارتكازية والوصول إلى توازن أفضل للسيارة.

فقال: "أعتقد أن السيارة تحسنت بالمقارنة مع البحرين، كانت القطع الجديدة خطوة إيجابية".

وأكمل: "يبدو أن هناك تحسناً لناحية الارتكازية والعمل على السيارة".

واختتم: "كما أن التوازن بات أفضل مقارنة بالبحرين، مع المزيد من تماسك القسم الخلفي. لذا بشكل عام أعتقد أننا حققنا خطوة إلى الأمام".