ألبين تحدد موعد حسم قرارها بشأن مستقبل ألونسو وبياستري لموسم 2023

يرتبط الصانع الفرنسي بالفعل بعقد طويل الأمد مع سائقه الحالي إستيبان أوكون، لكنه لم يحسم بعد من سيقود جواره بدءًا من موسم 2023.

هذا وينتهي عقد ألونسو الحالي مع نهاية هذا الموسم، لكن الإسباني يبدو متحمسًا لمواصلة مسيرته في الفورمولا واحد بعد عودته القوية إلى البطولة في الموسم الماضي.

وقد أثار بطل العالم مرتين الإعجاب خصوصًا مع سرعته هذا الموسم، بالرُغم من الحظ العاثر الذي كلفه عدة فرص لتسجيل رصيد كبير من النقاط.

في المقابل، يشغل بياستري حاليًا دور السائق الاحتياطي لدى ألبين، وذلك بعد مسيرة لامعة في فئات الناشئين اختتمها بحصد لقبي الفورمولا 3 والفورمولا 2.

وفي ظل وضوح حاجة الأسترالي الشاب للعودة إلى السباقات العام المُقبل كي لا يخسر زخم مسيرته، فإن ألبين بحاجة لاتّخاذ قرارها حول السبيل الأفضل للمُضي قُدمًا في تلك المسألة.

وفي حال قررت ألبين الاحتفاظ بخدمات ألونسو ضمن فريقها المصنعي، عندها سيتمثل أحد الخيارات المقترحة بشكل واسع في أن تتم إعارة بياستري إلى فريق آخر، حيث تبدو ويليامز مرشحًا واضحًا لذلك.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن توقيت اتخاذ أي قرار في هذا الشأن، اعترف أوتمار زافناور مدير الفريق بأن منتصف يوليو/تموز هو الموعد الأكثر ترجيحًا لذلك.

فقال: "لم نفكّر في الأمر برمته بعد، كون الوقت ما يزال مبكرًا بعض الشيء. لكن حول جولة سيلفرستون سنكون نتحدث عن ذلك على الأرجح".

ووسط التكهنات الدائرة بأن ويليامز قد تتّجه حتى للتغيير على تشكيلتها خلال الموسم، في ظل معاناة نيكولاس لاتيفي من أجل مجاراة وتيرة أليكس ألبون، فإن هنالك حديث حول أن بياستري قد ينتقل إلى الفريق البريطاني قبل نهاية الموسم الحالي.

مع ذلك، أوضح زافناور بأنه لا نقاشات قد حدثت بشأن ذلك، بالرُغم من قوله بأنه سيكون منفتحًا على أية فرصة لبياستري كي يحصل على وقت أكبر على المسار.

فقال: "لم أفكّر في ذلك بعمق بعد. لا أعلم ما يحدث في ويليامز، لكنني سمعت الشائعات. في الماضي عندما أتت مكلارين إلينا وقالت بأنها تريد الاستعانة به (بياستري) كسائق احتياطي، وافقنا. كونه كلما حصل على وقت أكبر على المسار عوضًا عن الجلوس جانبًا، كلما كان ذلك أفضل".