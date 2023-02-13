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ألبين تجري اختبارًا أوليًا لسيارتها الجديدة "آي523" في سيلفرستون قبيل إطلاقها الرسمي

أجرى الصانع الفرنسي ألبين اختبارًا أوليًا لسيارته الجديدة "آي523" على حلبة سيلفرستون البريطانيّة ضمن يوم تصويرٍ ترويجي اليوم الإثنين قبيل حدث إطلاقها الرسمي يوم الخميس.

ألبين تجري اختبارًا أوليًا لسيارتها الجديدة "آي523" في سيلفرستون قبيل إطلاقها الرسمي

اختار الفريق عدم الكشف عن صورٍ فعليّة للسيارة حتّى حدث الإطلاق، بالرغم من انتشار بعض الصور المسترقة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد وقتٍ قصير من دخول السيارة إلى الحلبة.

وكان إستيبان أوكون أوّل من يقود السيارة الجديدة، حيث أكمل تسع لفّات قبل أن يُسلّمها إلى زميله الجديد بيير غاسلي الذي أكمل ثماني لفّات إضافيّة ليصل الفريق إلى حدّ الـ 100 كلم الذي تنصّ عليه القوانين في أيّام التصوير الترويجي.

وتبعت بذلك ألبين كلًا من ألفا روميو، وريد بُل، وويليامز على صعيد وضع سيارة 2023 على المسار للمرّة الأولى، ومن المنتظر أن تفعل بقيّة الفرق الأمر ذاته في الأيّام القليلة المقبلة.

وقال أوكون: "لا تُدرك كم افتقدت القيادة إلّا عندما تدخل الحلبة من جديد! كان فخرًا أن أقود سيارة آي523 اليوم وأن أختبر العم الجاد والتحسينات التي أُدخلت عليها".

وأكمل: "أودّ شكر الجميع في منشأتي فيري وإنستون لبلوغهم هذه المحطّة ورؤية السيارة على الحلبة للمرّة الأولى. دائمًا ما تكون اللفّة الأولى خالدة وقد سارت بشكلٍ سلسٍ للغاية".

وأردف: "سنعرض السيارة إلى العالم يوم الخميس قبل أن نتوجّه إلى البحرين الأسبوع المقبل".

من جانبه قال غاسلي: "القيادة من جديد تمنحك شعورًا مذهلًا، خاصة بألواني الجديدة مع ألبين. تمحور اليوم حول الحصول على شعورٍ أولي وقد كان ذلك جيّدًا جدًا".

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معرض صور سيارة مكلارين 2023

أستون مارتن تُطلق مقاتلتها الجديدة "آي.ام.آر23"

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