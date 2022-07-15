ألبين تتوصّل إلى أسباب مشاكل الموثوقيّة التي واجهتها مؤخّرًا في الفورمولا واحد

فشل فرناندو ألونسو في الانطلاق في السباق القصير يوم السبت في النمسا بعد توقّف سيارته على شبكة الانطلاق.

وأشار الفريق حينها إلى حدوث فشلٍ كامل في وحدة التحكم الإلكتروني وهي مكوّن مُوحّد تستخدمه جميع الفرق.

لكن على إثر المزيد من التحقيقات في معقلها في إنستون هذا الأسبوع، خلصت ألبين إلى أنّ المشكلة تقع من جانب الفريق، وبالتالي لا يُمكن وضع اللوم على المكوّن القياسي الموحّد. ويعلم الفريق الآن أنّ وحدة التحكّم الإلكتروني لم تكن تتلقى الطاقة الكهربائيّة.

وقال أوتمار زافناور مدير الفريق لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "اعتقدنا بأنّ المشكلة كانت عطلًا في وحدة التحكّم الإلكتروني حينها".

وأضاف: "أعدناها إلى المصنع، وكنّا قادرية على نسخ المشكلة. لم تكن في الوحدة. بل في العلبة التي تغذيها".

وأكمل: "كانت الوحدة سليمة، لكنّ وحدة الكهرباء لم تكن كذلك. كانت جميع المؤشّرات حينها تُوحي بأنّ الوحدة تعطّلت. لكن تبيّن أنّ المشكلة في علبة الكهرباء، وهو مكوّنٌ تابعٌ لنا".

في الأثناء اكتشف الفريق بأنّ مشكلة مضخّة الوقود التي تسبّبت في انسحاب إستيبان أوكون من سباق سيلفرستون، والتي تكرّرت على سيارة الفرنسي بعد العلم الشطرنجي في سباق النمسا القصير، كانت متعلّقة بالمضخّة عالية الضغط الموحّدة التي تُوفّرها شركة بوش لجميع الفرق.

واكتشفت ألبين أنّ المشكلة هي ذاتها التي أعلمت بها المصنّع في وقتٍ سابقٍ من هذا العام بعد مواجهتها من قبل عددٍ من الفرق الأخرى، وتحديدًا في وصلة الكهرباء.

وقال زافناور في هذا الشأن: "واجهنا مشكلة مضخّة الوقود في عددٍ من التجارب على جهاز الداينو مسبقًا. حاولنا حلّ تلك المشاكل بأنفسنا كون مشكلة بوس القياسيّة لم تكن تعمل في تجميع فورمولا واحد، لأنّه مكوّن سيارات طرقات".

وأردف: "واجهت عدّة فرقٍ هذه المشكلة، نحن وفيراري حصلنا على استثناء من فيا لاعتماد تصليحاتنا الخاصة، لذا سرنا في دربنا الخاص لحلّ مشكلة بوش".

وأكمل: "عمل حلّنا بشكلٍ جيّد طوال السباقات التسعة الأولى. ومن ثمّ حدث شيء ما، ربّما اختبرنا بعض الأحمال المختلفة، وبدأت المضخّة بالتعطّل".

وواصل شرحه بالقول: "حسّنت بوش منتجها منذ البداية كذلك، أدخلوا تغييرات على الوصلة الكهربائيّة. بعض الفرق تستخدم تحسين بوش، واستخدم فريقان تحسيناتهما الخاصة".