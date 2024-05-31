ألبين تتخلى عن أحد كبار موظفيها ضمن السعي لتحسين فريقها في الفورمولا واحد

روب وايت، الذي عمل مع الفريق لفترة طويلة، انضم إلى الفريق في إنستون عام 2016 ليتولى مسؤولية الجانب العملياتي للفريق بعد أن كان يعمل كنائب المدير الإداري لمحركات رينو في فيري-شاتيون.

كان قد عمل سابقاً في مشروع محرك الفورمولا واحد لشركة كوزوورث قبل انضمامه إلى رينو في عام 2004، حيث كان يشغل منصب المهندس الرئيسي في الشركة البريطانية خلال سنواتها التي كانت مملوكة من قبل فورد.

ويأتي رحيل وايت بعد سلسلة من التغييرات الأخرى ضمن ألبين، حيث يحاول الفريق الفرنسي التغلب على البداية السيئة لموسم 2024 - حيث لم يتمكن سوى من جمع نقطتين فقط خلال أول ثماني سباقات.

وقام مدير الفريق برونو فامين بتعيين هيكل تقني ثلاثي بعد رحيل المدير التقني مات هارمان ورئيس قسم الديناميكا الهوائية ديرك دي بير - اللذين استقالا من الفريق بعد أن تبين أن هيكل السيارة يفتقر إلى الأداء المأمول في بداية الموسم.

وجاء ذلك بعد تقارير تفيد بأن سيارة 2024 كانت تزن 10 كيلوغرامات أكثر من اللازم، وهو ما تعاملت معه العلامة الفرنسية عبر استعمال هيكل معدّل لخفض الوزن.

وتم تعيين فامين كمدير للفريق بشكل مؤقت العام الماضي، عندما أقال الرئيس التنفيذي لمجموعة رينو لوكا دي ميو، أوتمار زافناور وآلان بيرمان، بعد الفشل في حيث فشل الفريق في إغلاق الفارق خلف مجموعة المقدمة.

كما تم الاستغناء عن الرئيس التنفيذي السابق لألبين، لورون روسي كذلك.

روب وايت، رينو سبورت الصورة من قبل: صور ساتون

ورغم أن ألبين كانت من بين أفضل خمسة فرق مع بداية عام 2023، إلا أن أستون مارتن تفوقت عليها خلال الفترة الشتوية - مع تحسّن مكلارين طوال الموسم، ما أدى لتراجع ألبين إلى المركز السادس ضمن بطولة المصنعين.

وبقي فامين ضمن منصبه كمدير للفريق لموسم 2024 وأشرف على هيكل فني ثلاثي الأعمدة مستوحى من مكلارين - حيث تولى جو بيرنيل منصب المدير التقني للجانب الهندسي، ودايفيد ويتير منصب المدير الفني للانسيابية، وسيارون بيلبم منصب المدير التقني للأداء.

كما وقع الفريق مع دايفيد سانشيز كمدير تنفيذي تقني، بعد أن غادر صفوف مكلارين.

وكانت ألبين قد سجلت نقطتها الثانية في موسم 2024 خلال جائزة موناكو الكبرى بفضل جهود بيير غاسلي، رغم أن الفريق كاد أن يتعرض لانسحاب مزدوج عندما حاول إستيبان أوكون تجاوز زميله في الفريق خلال اللفة الأولى ليصطدم به وينسحب.

وكان هذا حادثاً أثار غضب فامين، الذي حذر من "عواقب" جدية بحق أوكون.