ألبين تتجه للاحتجاج على عقوبة ألونسو التي أطاحت بنقاطه في أوستن
ستقدم ألبين احتجاجاً على العقوبة التي تلقاها فرناندو ألونسو بعد سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن، مؤكدة أنها غير مستحقة نظراً لأن فريق هاس قدم الاحتجاج بعد فوات الموعد النهائي.
تلقى ألونسو عقوبة بعد احتجاج فريق هاس على حالة سيارته التي وصفها بغير الآمنة، وذلك بسبب الحادثة القوية التي جمعته مع لانس سترول سائق أستون مارتن، وتسببت بارتفاع سيارة الإسباني في الهواء.
وبعد الاحتجاج، تمت معاقبة بطل العالم مرتين، بعقوبة زمنية قدرها 30 ثانية.
واتفق الحكام مع مندوب "فيا" التقني على أن السيارة لم تكن آمنة بالفعل، وذلك في بيان تم إصداره وتقرير العقوبة فيه، نتيجة لذلك خسر ألونسو نقاط المركز السابع.
وفي بيان أصدرته ألبين، أكدت أن الفريق: "تصرف بما يجب، وكانت السيارة آمنة من الناحية البنيوية"، بعد الحادثة مع سترول.
وتابع البيان: "يحق لـ ’فيا’ رفع العلم الأسود والبرتقالي للسيارة خلال السباق في حال وجدوا أنها غير آمنة، وفي هذه الحالة، قاموا بتقييم الوضع ولم يتم رفع أي علم".
وأردف البيان: "بعد السباق، اعتبر مندوب ’فيا’ التقني بأن السيارة قانونية".
فرناندو ألونسو، ألبين
تصوير: صور موتورسبورت
يشار إلى أن فريق هاس تواصل مع إدارة السباق مرتين بهدف الاعتراض على حالة سيارة ألونسو، وقيل للفريق أنه سيتم النظر في المسألة لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل مدير السباق.
وأشار فريق ألبين في بيانه إلى أنه "وبسبب تقديم الاعتراض بعد مرور 24 دقيقة على انتهاء الوقت المحدد، فلا يجب أن يتم قبوله وبالتالي ستكون العقوبة باطلة".
وتابع الفريق: "نتيجة لذلك، سيقوم الفريق بالاحتجاج على احتجاج فريق هاس".
وفي حال اعتبر الحكام أن احتجاج ألبين صحيح من الناحية القانونية، حينها ستقام جلسة استماع جديدة قبل جولة المكسيك للبتّ في المسألة.
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