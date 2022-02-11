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ألبين تتجه لاعتماد اللونين الأزرق والوردي مع "بي دبليو تي" كراعٍ رئيسي

أعلنت ألبين أن "بي دبليو تي" ستصبح الراعي الرئيسي للفريق في صفقة ستشهد تغيير كسوة الفريق لتضم اللون الوردي.

ألبين تتجه لاعتماد اللونين الأزرق والوردي مع "بي دبليو تي" كراعٍ رئيسي

تمّ ربط "بي دبليو تي" بشدة مع ألبين خلال الأشهر الماضية، لكن لم يعلن عن الصفقة إلا مؤخراً من قبل الفريق قبيل انطلاقة الموسم.

وسيصبح اسم الفريق "بي دبليو تي ألبين" مع تغيير في الكسوة اللونية لتضم اللون الوردي ضمن الكسوة الزرقاء الشهيرة للفريق وفقاً للإعلان.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية بين الفريقين إلى "نشر رسالة الاستدامة في جميع أنحاء العالم ضمن منصة عالمية مثل الفورمولا واحد". 

وتعتبر "بي دبليو تي" التي ترمز إلى "أفضل تقنيات المياه" إحدى أهم الشركات التي تقدم حلول تقنيات التزويد بالمياه في العالم، ودخلت الفورمولا واحد في البداية مع فريق فورس إنديا.

حيث قال سيدريك جورنيل نائب رئيس قسم المبيعات والتسويق: "يسرنا الإعلان عن انضمام ’بي دبليو تي’ كراعٍ رئيسي لفريق ألبين في الفورمولا واحد للسنوات المقبلة".

 وأكمل: "أهداف كل من ألبين و’بي دبليو تي’ متوافقة تماماً على الصعيد البيئي ومسألة الاستدامة". 

يشار إلى أن ألبين ستكشف عن سيارتها لموسم 2022 يوم 21 فبراير الجاري.

 

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