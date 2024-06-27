ألبين تبقي على غاسلي بعقد لعدة مواسم
سيبقى بيير غاسلي مع فريقه الحالي ألبين لعدة مواسم بعد تمديد عقده في الفورمولا واحد.
بيير غاسلي، ألبين
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
وقع غاسلي تجديداً لعقده الحالي مع ألبين لعدة مواسم. وبالتالي بات لدى ألبين مقعد واحد شاغر حيث سيترك إستيبان أوكون صفوف العلامة الفرنسية بدءاً من موسم 2025 المقبل.
وواجهت ألبين صعوبات كبيرة مع بداية موسم 2024 الجاري حيث يبدو أن السيارة كانت أثقل وزناً بـ 10 كيلوغرامات عن الحدّ المرغوب.
لكن تواصل عملية التطوير أدت لتحسينات في وتيرة السيارة بالفعل وبشكل خاص خلال آخر جولتين.
حيث سجل كلا سائقي الفريق النقاط في آخر سباقين: أنهى غاسلي بالمركز التاسع في كل منهما، بينما أحرز أوكون المركز العاشر في مونتريـال وإسبانيا.
ويتقدم غاسلي حالياً على زميله ضمن الترتيب العام بواقع خمس نقاط لثلاث.
حيث قال غاسلي: "أشعر بأنني بالفعل ضمن منزلي مع هذا الفريق الرائع. أستمتع بكوني جزءاً من مشروع الفورمولا واحد.".
وأكمل: "أنا هنا رسمياً منذ أكثر من 18 شهراً، ولطالما كانت الخطة تقضي بالعمل على مشروع طويل الأمد مع الفريق".
وتابع: "لقد كان موسماً صعباً حتى الآن، لكنني ما زلت واثقاً بالمشروع وأنا باقٍ هنا".
وأردف: "أنا متحمس للمستقبل وأركز على العمل اليومي الذي نقوم به لتحسين أدائنا".
أما برونو فامين مدير الفريق، فقال: "تمديد عقد بيير مع الفريق أمر سار للغاية".
وأكمل: "إنه سائق يمتلك خبرة هائلة في الفورمولا واحد ويواصل إظهار إمكانيات ضخمة على المسار. بالنسبة إلى علامة ألبين، إنه بمثابة سفير رائع ونحن نتطلع قدماً لمواصلة التعاون بيننا".
وتابع: "سنأخذ وقتنا فيما يتعلق بتقرير هوية زميل بيير، ونحن متحمسون إزاء الخيارات أمامنا".
ومن غير المعلوم من سيكون زميل غاسلي ضمن صفوف الفريق، رغم أن العلامة الفرنسية قدمت عرضاً لمحاولة ضم كارلوس ساينز سائق فيراري الحالي.
كما أن جاك دوهان سائق ألبين الاحتياطي وكذلك ميك شوماخر سائق ألبين في "دبليو إي سي"، من بين الخيارات المتاحة.
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