رسميًا: ألبين تؤكّد ضم زافناور في دور مدير فريق الفورمولا واحد

كما توقّع موقعنا "موتورسبورت.كوم" العام الماضي، فقد استمالت ألبين خدمات زافناور ضمن سعي الفريق المتمركز في إنستون إلى التقدم في ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد.

هذا ولم يتحدد بعد موعد بدء زافناور لمهامه مع الفريق، لكن من المأمول أن يكون جاهزًا للعمل مع الفريق مع انطلاق موسم 2022 من البحرين.

وسيعمل زافناور بجانب برونو فامين المعيّن حديثًا، والذي سيكون مديرًا تنفيديًا لعمليات المحرك لدى مصنع رينو في فيري.

ومع انفتاح لورون روسي المدير التنفيذي لألبين حيال رغبته بإعادة هيكلة المجموعة الإدارية العليا للفريق، فقد ابتعدت ألبين عن نظامها الثلاثي وستعتمد الآن نظامًا إداريًا تقليديًا أكثر مع مدير واضح للفريق.

في المقابل، تم تعيين المدير العام دايفيد بريفيو في دور جديد كمدير لمشروعات توسيع التسابق، كما سيُشرف على تطوير المواهب الشابة إلى جانب العمل على مشاركات ألبين في فئات التسابق الأخرى.

وبالحديث عن التغييرات الإدارية الجديدة، يعتقد روسي بأن وصول زافناور وفامين سيضخ دمًا جديدًا في عروق الفريق الذي يسعى للانتصارات وحصد اللقب بحلول نهاية الحقبة الحالية للقوانين.

"مع انضمام أوتمار وبرونو إلى الفريق، فإننا نتحرك نحو مستوى جديد في 2022" قال روسي.

وأضاف: "أوتمار سيجلب خبرته الفريدة في عالم رياضة السيارات ورغبته الشديدة لتحقيق الفوز. بينما سيكون سجل برونو الحافل في بناء التقنيات التي تصنع الفارق في المنافسة وتنتقل بسلاسة إلى سيارات الطرقات حاسمًا لمشروعنا كفريق رياضي وعلامة تجارية".

من جهته، يرى زافناور أن ألبين لديها العناصر الضرورية للتقدم نحو صدارة الفورمولا واحد.

فقال: "أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى فريق بي دبليو تي ألبين، ومستعد للعمل مع الجميع من أجل تحقيق الهدف الأسمى، ألا وهو إيصال الفريق للمنافسة على البطولة في خلال السباقات الـ 100 المُقبلة".

وأكمل: "هدفي سيكون التركيز على الاستعداد لبداية الموسم في البحرين. وكواحد من مصنعي السيارات الثلاثة في الفورمولا واحد، فإن ألبين جاهزة تمامًا لتحقيق طموحها، ولا أطيق الانتظار كي نبدأ تلك الرحلة".