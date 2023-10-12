ألبين تؤكد انتهاء الصفقة المبدئية لتزويد أندريتي بالمحركات
قالت ألبين أن الاتفاقية المبدئية لتزويد فريق أندريتي بمحركات الفورمولا واحد قد انتهت الآن.
يبدو أن فريق أندريتي يسير على طريق الانضمام للفورمولا واحد بدءاً من الحقبة الجديدة، وكان يمتلك اتفاقية مبدئية مع ألبين لشراكة تزويد بوحدات الطاقة، وربما العمل كفريق زبون لدى العلامة الفرنسية.
لكن وبعد إعلان "فيا" عن قبول طلب أندريتي، وانتظار العمل على الاتفاقية التجارية مع مالكي الأسهم التجارية، عُلم أن خطط التزود بمحركات ألبين، لم تعد صالحة.
وضمن معرض كلامه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" أوضح برونو فامين مدير فريق ألبين المؤقت، أن الوضع قد تغير الآن نظراً لانتهاء صلاحية الصفقة المبدئية.
فقال: "كان يجمعنا عقد مبدئي مع أندريتي، وقد انتهت صلاحيته، لأنه كان من المفترض أن يحصل على مقعده ضمن وقت معين سابق".
وأكمل: "ذلك يعني الآن، أننا وفي حال أردنا التعاون مجدداً مع أندريتي، فنحن بحاجة لمفاوضات جديدة وعقد جديد رسمي كامل. حالياً، ليس لدينا أي عقد على الإطلاق مع أندريتي".
وشرح فامين أنه وبعد انتهاء صلاحية الاتفاق، لم تحصل أية مفاوضات، بالتالي لا خطط لإكمال المفاوضات حتى يتضح تماماً وضع أندريتي ضمن البطولة.
فقال: "الجميع يعلم الوضع الحالي. نحتاج لقرار من الفورمولا واحد قبل استئناف المفاوضات مع أندريتي".
وأشار فامين إلى أن تزويد فريق منافس بالمحركات لن يؤثر على الفريق الفرنسيّ على المدى القصير.
لكنه اعترف بالمقابل بوجود جدول زمني يجب أخذه بعين الاعتبار، نظراً لما يتطلبه تزويد فريق آخر بالقطع المطلوبة، وفي حال تأخر اتخاذ قرار انضمام أندريتي إلى البطولة حتى العام المقبل، فربما يكون الأوان قد فات على البدء بتجهيز المحركات.
أحدث الأخبار
ألبين تؤكد انتهاء الصفقة المبدئية لتزويد أندريتي بالمحركات
ألبين تؤكد انتهاء الصفقة المبدئية لتزويد أندريتي بالمحركات ألبين تؤكد انتهاء الصفقة المبدئية لتزويد أندريتي بالمحركات
فاسور يحثّ "فيا" على إيجاد حلّ لمشكلة حدود المسار بعد "مهرجان" جولة قطر
فاسور يحثّ "فيا" على إيجاد حلّ لمشكلة حدود المسار بعد "مهرجان" جولة قطر فاسور يحثّ "فيا" على إيجاد حلّ لمشكلة حدود المسار بعد "مهرجان" جولة قطر
بيرني إكليستون رئيس الفورمولا واحد السابق يتلقى عقوبة سجن مع وقف التنفيذ
بيرني إكليستون رئيس الفورمولا واحد السابق يتلقى عقوبة سجن مع وقف التنفيذ بيرني إكليستون رئيس الفورمولا واحد السابق يتلقى عقوبة سجن مع وقف التنفيذ
ميكا هاكينن بطل العالم السابق في الفورمولا واحد سيُدير أعمال مايني النجم الهندي في الفورمولا 2
ميكا هاكينن بطل العالم السابق في الفورمولا واحد سيُدير أعمال مايني النجم الهندي في الفورمولا 2 ميكا هاكينن بطل العالم السابق في الفورمولا واحد سيُدير أعمال مايني النجم الهندي في الفورمولا 2
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.