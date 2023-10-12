ألبين تؤكد انتهاء الصفقة المبدئية لتزويد أندريتي بالمحركات

يبدو أن فريق أندريتي يسير على طريق الانضمام للفورمولا واحد بدءاً من الحقبة الجديدة، وكان يمتلك اتفاقية مبدئية مع ألبين لشراكة تزويد بوحدات الطاقة، وربما العمل كفريق زبون لدى العلامة الفرنسية.

لكن وبعد إعلان "فيا" عن قبول طلب أندريتي، وانتظار العمل على الاتفاقية التجارية مع مالكي الأسهم التجارية، عُلم أن خطط التزود بمحركات ألبين، لم تعد صالحة.

وضمن معرض كلامه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" أوضح برونو فامين مدير فريق ألبين المؤقت، أن الوضع قد تغير الآن نظراً لانتهاء صلاحية الصفقة المبدئية.

فقال: "كان يجمعنا عقد مبدئي مع أندريتي، وقد انتهت صلاحيته، لأنه كان من المفترض أن يحصل على مقعده ضمن وقت معين سابق".

وأكمل: "ذلك يعني الآن، أننا وفي حال أردنا التعاون مجدداً مع أندريتي، فنحن بحاجة لمفاوضات جديدة وعقد جديد رسمي كامل. حالياً، ليس لدينا أي عقد على الإطلاق مع أندريتي".

وشرح فامين أنه وبعد انتهاء صلاحية الاتفاق، لم تحصل أية مفاوضات، بالتالي لا خطط لإكمال المفاوضات حتى يتضح تماماً وضع أندريتي ضمن البطولة.

فقال: "الجميع يعلم الوضع الحالي. نحتاج لقرار من الفورمولا واحد قبل استئناف المفاوضات مع أندريتي".

وأشار فامين إلى أن تزويد فريق منافس بالمحركات لن يؤثر على الفريق الفرنسيّ على المدى القصير.

لكنه اعترف بالمقابل بوجود جدول زمني يجب أخذه بعين الاعتبار، نظراً لما يتطلبه تزويد فريق آخر بالقطع المطلوبة، وفي حال تأخر اتخاذ قرار انضمام أندريتي إلى البطولة حتى العام المقبل، فربما يكون الأوان قد فات على البدء بتجهيز المحركات.