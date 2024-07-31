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فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

ألبين تُؤكّد أوكس كمدير جديدٍ لفريقها في الفورمولا 1

أعلنت ألبين عن أنّ أوليفر أوكس سيكون مديرها الجديد في الفورمولا 1 ليُصبح ثاني أصغر المدراء في تاريخ البطولة.

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أوليفر أوكس، مدير فريق ألبين

أوليفر أوكس، مدير فريق ألبين

الصورة من قبل: ألبين

أعلنت ألبين عن أنّ أوليفر أوكس مدير فريق هايتيك في الفورمولا 2 والفورمولا 3 سيكون مدير فريقها في الفورمولا 1 بعد العطلة الصيفيّة.

كما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" ضمن جائزة بلجيكا الكبرى، فإنّ أوكس برز على رأس المرشّحين لتعويض برونو فامين المغادر، والذي سيعود إلى العمل في معقل رينو في فيري-شاتيون.

ويصل أوكس إلى ألبين بخبرة واسعة في عالم رياضة المحرّكات، وذلك بعد أن كان بطل عالمٍ سابقٍ للكارتينغ، ومن ثمّ قيادته لهايتيك، حيث حقّق الانتصارات على جميع المستويات التي شارك فيها.

وسيُصبح أوكس ثاني أصغر المدراء في تاريخ الفورمولا 1 بعمر 36 عامًا، ليسير على خطى كريستيان هورنر الذي استلم قيادة فريق ريد بُل في 2005 بعمر 31 عامًا حينها.

وبحديثه عن تعيينه، الذي صادق عليه لوكا دي ميو المدير التنفيذي لرينو وفلافيو برياتوري مستشار الفورمولا 1، قال أوكس: "أنا ممتنٌ جدًا للوكا دي ميو وفلافيو برياتوري على هذه الفرصة لقيادة فريق أبين للعودة إلى التنافسيّة".

وأضاف: "يملك الفريق أشخاصًا موهوبين وموارد مذهلة في جذوره، وأنا واثقٌ من أنّ بوسعنا إنجاز الكثير معًا في بقيّة هذا الموسم وعلى المدى الطويل. أتطلّع قدمًا لبدء العمل بعد العطلة الصيفيّة".

وقال برياتوري أنّ قرار تعيين أوكس كان خطوة متعمّدة من أجل وضع الثقة في الموهبة الجديدة.

وقال: "أنا مسرورٌ لأنّنا كنّا قادرين على التعاقد مع أولي أوكس لمشروعنا في الفورمولا 1".

وأكمل: "يتمتّع أولي بموهبة عالية ولديه سجل قيادي رائع ونجاحات رائعة في عالم السباقات. انتقاله إلى هذا الدور مثالٌ رائعٌ على القوّة والإيمان اللذين لدينا في فريقنا وفي الشبان اليافعين الصاعدين".

من جانبه قال دي ميو: "إنّه لمن دواعي سروري الترحيب بأولي في الفريق وأن يُصبح أحد أصغر مدراء الفرق في تاريخ هذه الرياضة".

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