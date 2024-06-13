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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إسبانيا الكبرى

ألبين تؤكد أحد خياراتها كبديل عن أوكون

تم تأكيد خروج إستيبان أوكون من صفوف ألبين بدءاً من موسم 2025 المقبل في الفورمولا واحد، وبالتالي كثرت التكهنات حول هوية السائق البديل.

خلدون يونس
خلدون يونس
إستيبان أوكون، ألبين

إستيبان أوكون، ألبين

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

توترت العلاقة مؤخراً بين أوكون وفريقه ألبين، ولعل آخر الوقائع الدرامية، تلك التي حصلت في اللفة الافتتاحية من سباق جائزة موناكو، حين ارتطم بزميله بيير غاسلي ما أدى لانسحابه، وكاد أن يتسبب بانسحاب غاسلي كذلك.

وتعقيباً على الحادثة، شدد برونو فامين مدير الفريق أنه ستكون هناك عواقب لما حصل.

وعلى هامش جولة كندا، تم تأكيد خروج أوكون من صفوف العلامة الفرنسية، لكنه وبعد السباق انتقد الفريق بشدة حين طلب منه تبديل المركز مع زميله بهدف اللحاق بـ دانيال ريكاردو، لكن لم تتم إعادة المركز إليه بنهاية السباق.

وتعقيباً على ذلك، أكد فامين أن ألبين ستعامل أوكون تماماً مثل غاسلي دون تفرقة بينهما حتى نهاية الموسم، وتتوقع من كلا السائقين القيام بعملهما على أكمل وجه.

وضمن معرض تعليقه على السائق البديل لـ أوكون، أوضح فامين أن جاك دوهان السائق الاحتياطي الحالي وصاحب المركز الثالث في الفورمولا 2 لعام 2023، هو أحد الخيارات المطروحة بشدة.

حيث قال في تصريح لقناة "سكاي سبورتس اف1": "إنه خيارٌ بالتأكيد. جاك خيارٌ لنا".

وأكمل: "نحن نقوم بتجهيزه وهو يجري الاختبارات منذ وقت طويل. لقد أكمل برنامجاً مكثفاً للغاية ونحن مسرورون من ذلك".

وتابع: "سنرى كيف سيتطور. إنه أحد الخيارات، من بين عدة خيارات، لكنه أحد الخيارات بالتأكيد".

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من جهته وتعقيباً على سؤال إن بات خياراً مؤكداً بعد تأكيد خروج أوكون، قال دوهان: "من الصعب القول في الفورمولا واحد أن هناك شيئاً ما مؤكداً".

وأردف: "حلمي هو التواجد في الفورمولا واحد. أنا مع الفريق كسائق احتياطي وأقوم بتجهيز نفسي مع السيارة. وهذا ما أريده".

وأكمل: "في كل مرة أقوم فيها بعملي سواء على جهاز المحاكاة أم الحلبة، أقوم باختبار نفسي في عدة نواحٍ وأحاول وضع نفسي في موقع يؤهلني للحصول على الفرصة".

وتعليقاً على كونه مستعداً للانتقال إلى الفورمولا واحد خاصة بعد كل التجارب والاختبارات، ردّ دوهان: "مستعد جداً".

وتابع: "أكملت الكثير من المسافات على سيارة 2021، وكذلك مع سيارة 2022 وكنتُ مرتاحاً جداً خلال التجارب في كندا. شعرتُ أنني مستعد للغاية دون أي خوف أو غياب للراحة".

واختتم: "لحسن الحظ، تمكنت من إظهار مقدرتي في تلك الاختبارات".

جاك دوهان، ألبين

جاك دوهان، ألبين

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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