ألبين تأمُل المنافسة على التواجد في القسم الثالث للتصفيات في بداية موسم 2022

خاض الفريق المتمركز في إنستون تجارب شتوية أولى صعبة في برشلونة، حيث تأثّر برنامجه بعدم اعتماد نظام الحد من الجر "دي آر اس" والتركيز على برنامج وقود مرتفع.

لكن وبعدما ترك الفريق سائقيه يختبران السيارة على وقود منخفض في البحرين الأسبوع الماضي، اعترفت ألبين بأن سيارتها الجديدة "أيه522" بمقدورها على الأقل المنافسة ضمن صدارة مجموعة الوسط.

ومع تسجيل سائقها فرناندو ألونسو لثالث أسرع زمن في اليوم الأخير من تجارب البحرين خلال المحاولات الأخيرة ضمن أجواء أبرد، فقد صرّح آلان بيرمان المدير الرياضي للفريق بأن هنالك بعض البيانات الإيجابية حيال أداء السيارة، حتى بالرُغم من رغبة سائقه بالمزيد من الوتيرة.

فقال: "فرناندو ما يزال غير سعيد بشكل كبير، إذ يرغب بأن يكون أسرع، وما يزال يواجه بعض المشاكل مع السيارة، لكنّه أسعد من ذي قبل بكل تأكيد".

وأضاف: "قاد فرناندو مع كمية وقود كبيرة لمعظم اليوم، وستلاحظون هذا من خلال القفزة في أزمنة اللفات. وضعنا إطارات سي3 جديدة في وقت لاحق ليقول بعد ذلك: واو، هذه السيارة سريعة".

وتابع: "كان سعيدًا جدًا وتمكن من الشعور بالأداء. لم يكن على وقود التصفيات، كان وقودًا أقل، لكننا كنا على وقود كامل قبل ذلك. لذلك هو مقدّر تمامًا لتحسن الوضع. لكن وبمجرد أن تبدأ الاعتياد على ذلك المستوى من التماسك والسرعة، فإنك تبدأ كذلك بإيجاد بعض المشاكل الصغيرة هنا وهناك".

وأكمل: "لذلك لن أقول بأن السائقين متفائلين أكثر من اللازم، فلا نتوقّع أن نخرج إلى المسار في التصفيات ونحقق قطب الانطلاق الأول، لكنني آمُل أن نكون ضمن المعركة وننافس بالتأكيد على التواجد في القسم الثالث للتصفيات".