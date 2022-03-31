ألبين: بوسع ألونسو وأوكون المنافسة بشرط عدم خسارة الوقت

تبادل الزميلان المراكز خلال معركتهما في المراحل الأولى من سباق جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى على حلبة جدة.

وصرّح زافناور الذي التقطته عدسات الكاميرات وهو يضع يديه على رأسه خلال تلك المعركة، بأن قلقه الأساسي كان في خسارة سيارتيه للوقت، لصالح المنافسين خلفهما.

واستطاع كل من فالتيري بوتاس وكيفن ماغنوسن الانضمام إلى تلك المعركة كذلك ومع اقتراب الأول منهما، طلب الفريق من أوكون "التوقف عما يفعله" بهدف السماح لسيارتَي ألبين بالبقاء أمام سيارة ألفا روميو.

كما طُلب من الفرنسي كذلك التخفيف من الضغط على دواسة الوقود للمساعدة في خفض الحرارة.

لكن ومباشرة بعد هذه الأوامر، تقدم بوتاس على أوكون ليفصل بين سيارتَي ألبين.

وعاد أوكون في النهاية أمام سيارة ألفا روميو عندما اضطر بوتاس لدخول منصة الصيانة بسبب مشكلة متعلقة بالحرارة.

وأكمل الفرنسي السباق سادساً بعد أن صد هجمات لاندو نوريس في اللفة الأخيرة، بينما انسحب ألونسو بسبب خسارة الطاقة.

"إنها حلبة سريعة للغاية، الحائط قريب للغاية. لكن، التزما تماماً بما تكلمنا عليه قبل السباق. وذلك أمر جيد للجميع. ولو لم يتوقف فرناندو لكنا حققنا المركزين السادس والسابع" قال زافناور.

وتابع: "هذا هو واقع الحال، لقد منحناهما الفرصة لمنافسة بعضهما البعض".

وأردف: "كان تنافساً نظيفاً، وهذا ما يحب المتابعون رؤيته. قلنا لهما في البداية أننا سنسمح لهما بالمنافسة. الأمر الوحيد الذي دفعني لوضع يديّ على رأسي، هو أننا كنا نخسر بعض الوقت للمنافسين خلفنا أكثر مما كنا نتوقع".

واستكمل: "إن كان بوسعك اللحاق بالسيارة أمامك حينها بوسعك التجاوز. لذا سنرى كيف ستسير الأمور في ملبورن وسنتأقلم معها".

فرناندو ألونسو، ألبين وإستيبان أوكون، ألبين تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، أوضح زافناور أن الفريق سيدرس إمكانية خسارة الوقت للمنافسين من الخلف في حال السماح للسائقين بمواصلة منافسة بعضهما البعض.

فقال: "الأمر الوحيد الذي علينا تقييمه هو تأثير ’دي ار اس’ على هذه السيارات، لأنه بات بالإمكان اللحاق بشكل أسهل".

وتابع: "لذلك علينا تقييم هذه المسألة".

واسترسل: "متى لا نسمح لهما بمنافسة بعضهما البعض؟ عندما يكلفنا ذلك وقتاً. وهذا بالضبط ما ندرسه".

وتعليقاً على إمكانية تغير ذلك في حال تعرضا لحادثة بينهما، قال زافناور: "لحسن الحظ لم يحصل ذلك. يمكن أن يحصل أي شيء في المستقبل ولا يمكنني التنبؤ".

واختتم: "لكن كما قلت، لو كان بوسعي التنبؤ بالمستقبل لكنتُ في لاس فيغاس الآن!".