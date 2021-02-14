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فورمولا 1 / أخبار

ألبين: بوسع ألونسو أن يكون "مصدر إلهام" لسائقي الفورمولا واحد اليافعين

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ألبين: بوسع ألونسو أن يكون "مصدر إلهام" لسائقي الفورمولا واحد اليافعين

يرى لورانت روسي المدير التنفيذي لدى ألبين، أنه بوسع فرناندو ألونسو أن يكون "مصدر إلهام" لسائقي الفورمولا واحد اليافعين، ويساعدهم في عملية تطورهم.

سيعود بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو إلى منافسات الفئة الملكة هذا الموسم، بعد أن أمضى عامين خارج البطولة، شارك خلالهما في منافسات سباقات السيارات الرياضية، إندي كار ورالي داكار.

ووقع الإسباني عقداً لعدة سنوات مع فريق ألبين حيث سيجاور إستيبان أوكون خلال موسم 2021.

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وشارك ألونسو في تجارب مكثفة على متن سيارة رينو بمواصفات 2018، إلى جانب ناشئي الفريق: غوانيو زهو، كريستيان لاندغارد وأوسكار بياستري.

ويرى روسي المعيّن حديثاً أنه وبالتزامن مع إطلاق أكاديمية ألبين الجديدة، فإنه ألونسو قد يساعد على استخلاص أقصى قدرات السائقين اليافعين.

فقال: "يمتلك فرناندو خبرة تقارب 20 عاماً في الفورمولا واحد، وخبرته هذه لا تقدر بثمن بالنسبة للسائقين اليافعين، وعملية تطورهم، سواء من الناحية الذهنية أو البدنية وكيفية الاستعداد الأفضل".

وأكمل: "كما أن شغفه كبير حقاً فيما يتعلق بدعم المواهب الصاعدة عبر فريقه. أنا واثق أنه سيكون مصدر إلهام لهم".

وكان زهو سائق الفورمولا 2 قد شارك مع ألونسو خلال تجارب نهاية الموسم في أبوظبي شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث كشف عن اكتسابه الكثير من الدروس أثناء ذلك.

فقال: "منذ الطفولة، كان ألونسو من بين السائقين الذين اعتبرهم قدوة لي في الفورمولا واحد، لم يكن يخطر في بالي يوماً أن أتواجد ضمن نفس المرآب معه".

وأكمل: "كانت تلك تجربة هائلة بالنسبة لي، كي أتعلم الكثير من بطل عالم مرتين. إنه ذكي جداً، وقد ساعدني كثيراً في خبراتي القيادية، وكذلك قدم لي بعض النصائح".

وتابع: "لقد تعلمت منه الكثير خلال الأسبوعين اللذين أمضيتهما معه".

من جهته، كان لاندغارد قد عمل كذلك مع ألونسو في أبوظبي، حيث قال: "كنت في أبوظبي خلال السباق الختامي، عندما كان يقود سيارته القديمة 2005، أمضيت كامل عطلة نهاية الأسبوع معه".

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وتابع: "جلست إلى جانبه خلال الاجتماعات، رأيت كمية تركيزه حتى عندما لم يكن هو من سيقود في عطلة نهاية الأسبوع، لقد تعلمتُ منه الكثير حقاً".

واختتم: "إنه أيقونة ضخمة في هذه الرياضة. أعتقد أنه هنا من أجل هدف وحيد، ألا وهو الفوز، لذا أعتقد أنه الشخص المناسب للتواجد قربه والتعلم منه".

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