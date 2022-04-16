ألبين بصدد جلب تحديث "كبير" على سيارتها في إيمولا

أشارت فيراري إلى أنها ستؤجل تحديث سيارتها ضمن سباقها المحلي بسبب التعقيد الإضافي لكونه ضمن نهاية أسبوع السباق القصير، والتي تشهد تقييدًا على تجارب الجمعة الحرة.

مع ذلك، أوضح زافناور بأن فريقه سيلتزم بالجدول الاعتيادي عبر تقديم الأجزاء الجديدة على السيارة ضمن السباق الأوروبي الأول.

فقال: "سنجلب بعض التحديثات في إيمولا، هذا أمر مؤكد. لن أتفاجئ إذا ما جلب الجميع تحديثات في إيمولا، إذ يبدو ومن خلال مسيرتي الممتدة لـ 25 عامًا من العمل هنا أن الجميع يخططون لجلب تحديثاتهم خلال السباقات الأوروبية الأولى".

وأضاف: "كان من المعتاد أن يكون ذلك السباق الأول في برشلونة، والآن بات في إيمولا. لكنه السباق الرابع في الموسم كذلك هذا العام، ومن المعتاد أن يجلب الجميع التحديثات خلال السباق الرابع أو الخامس من الموسم، لذلك سنقوم نحن بذات الأمر أيضاً. ستكون جميعها تحديثات انسيابية".

هذا وألمح زافناور بأن التغييرات على السيارة ستركّز على جانب واحد، والذي يُعتقد بأنه الأرضية.

حيث قال: "ستركّز التحديثات على الجانب الذي يصنع الفارق الأكبر. ذلك هو الجانب الذي سيشهد التغييرات. لن نغير في كل شيء. كما ينبغي لذلك التحديث أن يكون هامًا وكبيرًا".

في المقابل، يرى زافناور أن أداء ألبين الجيد في المملكة العربية السعودية وأستراليا - حيث كان فرناندو ألونسو ضمن المنافسة على قطب الانطلاق الأول قبل مشكلة محركه - يتماشى جيدًا مع حلبة مثل إيمولا.

فقال: "تملك ملبورن خصائص تملكها حلبات أخرى كذلك، لذلك سنكون سريعين في أماكن أخرى أيضاً. سيارتنا قوية في بعض الجوانب، وليست ضعيفة في أي جانب، لكنها أقل قوة في جوانب عن آخرى. أعتقد بأن إيمولا ستكون حلبة جيدة بالنسبة لنا".

واختتم: "إنها الخيار الأمثل لفرق الوسط، لتكون الأفضل خلف المتصدرين، ونحن نخطط لنكون ذلك الفريق وسنعمل جاهدين لضمان ذلك".