تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / مرسيدس: التبريد "على الحدود القُصوى" هو ما دفع لرسالة هاميلتون اللاسلكية في أستراليا التالي / وولف يُعطي "كلمته" بأن غروجان سيخوض اختبار الفورمولا واحد مع مرسيدس
فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى أخبار

ألبين بصدد جلب تحديث "كبير" على سيارتها في إيمولا

قال أوتمار زافناور مدير فريق ألبين في الفورمولا واحد أن فريقه يخطط لجلب تحديث انسيابي "كبير" لجائزة إيميليا رومانيا المُقبلة على حلبة إيمولا.

ألبين بصدد جلب تحديث "كبير" على سيارتها في إيمولا

أشارت فيراري إلى أنها ستؤجل تحديث سيارتها ضمن سباقها المحلي بسبب التعقيد الإضافي لكونه ضمن نهاية أسبوع السباق القصير، والتي تشهد تقييدًا على تجارب الجمعة الحرة.

مع ذلك، أوضح زافناور بأن فريقه سيلتزم بالجدول الاعتيادي عبر تقديم الأجزاء الجديدة على السيارة ضمن السباق الأوروبي الأول.

فقال: "سنجلب بعض التحديثات في إيمولا، هذا أمر مؤكد. لن أتفاجئ إذا ما جلب الجميع تحديثات في إيمولا، إذ يبدو ومن خلال مسيرتي الممتدة لـ 25 عامًا من العمل هنا أن الجميع يخططون لجلب تحديثاتهم خلال السباقات الأوروبية الأولى".

وأضاف: "كان من المعتاد أن يكون ذلك السباق الأول في برشلونة، والآن بات في إيمولا. لكنه السباق الرابع في الموسم كذلك هذا العام، ومن المعتاد أن يجلب الجميع التحديثات خلال السباق الرابع أو الخامس من الموسم، لذلك سنقوم نحن بذات الأمر أيضاً. ستكون جميعها تحديثات انسيابية".

هذا وألمح زافناور بأن التغييرات على السيارة ستركّز على جانب واحد، والذي يُعتقد بأنه الأرضية.

اقرأ أيضاً:

حيث قال: "ستركّز التحديثات على الجانب الذي يصنع الفارق الأكبر. ذلك هو الجانب الذي سيشهد التغييرات. لن نغير في كل شيء. كما ينبغي لذلك التحديث أن يكون هامًا وكبيرًا".

في المقابل، يرى زافناور أن أداء ألبين الجيد في المملكة العربية السعودية وأستراليا - حيث كان فرناندو ألونسو ضمن المنافسة على قطب الانطلاق الأول قبل مشكلة محركه - يتماشى جيدًا مع حلبة مثل إيمولا.

فقال: "تملك ملبورن خصائص تملكها حلبات أخرى كذلك، لذلك سنكون سريعين في أماكن أخرى أيضاً. سيارتنا قوية في بعض الجوانب، وليست ضعيفة في أي جانب، لكنها أقل قوة في جوانب عن آخرى. أعتقد بأن إيمولا ستكون حلبة جيدة بالنسبة لنا".

واختتم: "إنها الخيار الأمثل لفرق الوسط، لتكون الأفضل خلف المتصدرين، ونحن نخطط لنكون ذلك الفريق وسنعمل جاهدين لضمان ذلك".

تذاكر
المشاركات
التعليقات
مرسيدس: التبريد "على الحدود القُصوى" هو ما دفع لرسالة هاميلتون اللاسلكية في أستراليا
المقال السابق

مرسيدس: التبريد "على الحدود القُصوى" هو ما دفع لرسالة هاميلتون اللاسلكية في أستراليا
المقال التالي

وولف يُعطي "كلمته" بأن غروجان سيخوض اختبار الفورمولا واحد مع مرسيدس

وولف يُعطي "كلمته" بأن غروجان سيخوض اختبار الفورمولا واحد مع مرسيدس
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

غاسلي: خسارة جائزة موناكو الكبرى ستمثّل "صدمة كبيرة"
فورمولا 1 فورمولا 1

غاسلي: خسارة جائزة موناكو الكبرى ستمثّل "صدمة كبيرة"

تحليل: مقارنة سيارتَي أمان مرسيدس وأستون مارتن في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: مقارنة سيارتَي أمان مرسيدس وأستون مارتن في الفورمولا واحد

بيريللي تعاني لتحديد مواعيد للتجارب ضمن روزنامة الفورمولا واحد المزدحمة في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريللي تعاني لتحديد مواعيد للتجارب ضمن روزنامة الفورمولا واحد المزدحمة في 2022

وولف يُعطي "كلمته" بأن غروجان سيخوض اختبار الفورمولا واحد مع مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف يُعطي "كلمته" بأن غروجان سيخوض اختبار الفورمولا واحد مع مرسيدس

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.