ألبين بصدد تقييم تسريح مبكّر لبياستري الأسبوع المُقبل
ستتّخذ ألبين قرارًا سريعًا بعد جائزة هولندا الكبرى نهاية هذا الأسبوع حول ما إذا ستُنهي علاقتها مبكرًا مع أوسكار بياستري في الفورمولا واحد.
في أعقاب قرار لجنة الاعتراف بالعقود بأنه ليس لدى ألبين الحق في خدمات الأسترالي العام المُقبل، تم تأكيد قيادة بياستري مع مكلارين في 2023.
لكن ولحد الآن، ما يزال بياستري هو السائق الاحتياطي الرسمي لألبين، حيث يواصل العمل مع فريق إنستون على جهاز المحاكاة نهاية هذا الأسبوع.
لكن ومع تواجد مستقبله في مكان آخر وانضمامه لأحد المنافسين الرئيسيين لألبين، فإن هنالك القليل لكسبه من إبقاء الفريق على خدماته وأن يعرف عن التقدم التقني لألبين.
وأحد الخيارات أمام ألبين يتمثّل ببساطة في إنهاء العلاقة معه الآن، ما يجعل بياستري سائقًا حرًا تمامًا حتى يتسنّى له العمل مع مكلارين مبكرًا.
وعند سؤاله عن ذلك الوضع في زاندفورت، قال أوتمار زافناور مدير فريق ألبين: "إنه معنا نهاية هذا الأسبوع، يقوم بعمل على جهاز المحاكاة وسيواصل العمل معنا في هذه الجولة".
وأضاف: "هنالك يومان متبقيان فقط، ومن ثمّ يوم الاثنين سنجتمع سويًا معه لنقرر كيف سنمضي قُدمًا".
وتابع: "سنقرر يوم الاثنين. سنقرر حينها. لا أريد التفكير في ذلك هنا. كون هنالك المزيد من الاعتبارات للمسألة".
في المقابل، وبينما كان زافناور واثقًا من فوز فريقه بالقضية قبل جلسة استماع لجنة الاعتراف بالعقود، إلّا أنه أوضح بأن موقفه تغير قليلًا عندما سمع شهادة مكلارين في المسألة.
فقال: "قبل الدخول إلى جلسة الاستماع، لم أعرف عن كل الجوانب الخاصة بالطرف الآخر. استغرق الأمر أربعة أيام، وكان هنالك جدل جيد بين الطرفين. لكن وبعد الاستماع، عرفت أن فرصنا هي 50/50، وكما رأيتم، فلم يتم الحكم لصالحنا. وكنت لأتقبل القرار أيا كان".
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