ألبين: انتقادات نوريس دليل على "انزعاجه" من وتيرة سيارتنا
تتوقع ألبين أن يكون تغير النبرة في طريقة كلام لاندو نوريس سائق مكلارين خلال موسم 2022 الجاري في الفورمولا واحد، دليلاً على "انزعاجه" من وتيرة سيارة الفريق الفرنسي.
صرّح نوريس عدة مرات خلال السباقات الأخيرة عن رأيه في المعركة المشتعلة التي تجمع فريقه مكلارين بالعلامة الفرنسية ألبين على المركز الرابع ضمن ترتيب بطولة المصنعين.
وتكلم البريطاني عن وتيرة سيارة ألبين السريعة هذا الموسم، مؤكداً أنه كان يتوجب عليهم حسم المركز الرابع لصالحهم منذ فترة طويلة.
لكن ألبين عبّرت عن الحيرة جراء كلام نوريس بهذه الطريقة، حيث أكد آلان بيرمان المدير الرياضي بأن الهدف هو التقدم على مرسيدس وليس فقط التفوق على مكلارين.
فقال: "لاندو يحب تكرار تلك الجملة، أليس كذلك؟ لكننا لا نحتاج فقط لأن نكون أمامهم. أنا واثق بأنه بأنه سيواصل تكرار ذلك، أعتقد أننا نتسبب له بالإزعاج".
وأكمل: "نحن نركز بشكل كبير على محاولة التغلب على مرسيدس. نحاول الوصول بأنفسنا إلى هذا المستوى".
فرناندو ألونسو، ألبين
تصوير: ألبين
عانت ألبين من ضياع كبير للنقاط هذا الموسم بسبب مشاكل الموثوقية، من بينها انسحاب مزدوج من سباق جائزة سنغافورة الكبرى.
لكن بيرمان أكد أن الفريق متشجع للغاية من التقدم الكبير الذي شهدته وتيرة السيارة.
فقال: "بالطبع، تعرضنا لنكسة في سنغافورة. لكنني أعتقد أننا عدنا في اليابان إلى مستوانا الطبيعي".
وأكمل: "أتوقع أننا سنقدم نفس الأداء في السباقات المقبلة. السيارة سريعة بشكل واضح وأنا أعتقد أننا نقترب رويداً رويداً من فرق الصدارة".
وتابع: "في كل سباق، ندرس الإحصائيات وأنا واثق من أننا نتقدم أكثر بالشكل الأكبر هذا الموسم. أنا واثق أننا نسير في الاتجاه الصحيح".
واختتم: "أفضّل لو كنا متقدمين على مكلارين بفارق كبير طبعاً، لكن وبعد أبوظبي، لن يهمنا إن كان الفارق نقطة أم أربعين نقطة، لأن المركز الرابع هو هدفنا وهذا كل ما يهمنا".
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