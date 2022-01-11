ألبين: النهاية القوية لموسم 2021 بذات أهمية الفوز في المجر

حصد أوكون أول فوز له في الفورمولا واحد قبل العطلة الصيفية من بوابة بودابست بعد انطلاقة فوضوية للسباق ضمن طقس ماطر منحته فرصة التقدم إلى الصدارة التي تشبّث بها بقوة ليسجّل أول فوز لفريق إنستون منذ 2013.

وبينما كان فوز أوكون إنجازًا هامًا لألبين ضمن سعيها لتكون منافسًا منتظمًا على الفوز، لكنّ روسي أوضح بأنّ التقدّم الثابت الذي يراه في الفريق قد يكون بمثابة دليل أكبر على التطوّر الذي يشهده الفريق خلف الكواليس.

فقال عن فوز أوكون: "لقد كانت لحظة كبيرة لنا في الموسم بالتأكيد، وبيانًا على العمل الجيّد الذي يتم القيام بها".

وأضاف: "لكن يمكنني القول، وقد يكون ذلك مفاجئًا، أنه لم يكن بذات أهمية السباقات الـ 19 التي أكملناها في مراكز النقاط، أو المركزين الثالث والخامس (في قطر)، تلك كانت نتيجة قوية، أو حتى المركز الرابع لإستيبان في أبوظبي".

وتابع: "إنه ذلك التقدّم التدريجي، التعلّم المستمر، التحسّن الثابت للفريق الذي يعزّز الوضع جيّدًا للمستقبل".

وأكمل: "الانتصار رائع، لا أريد أن يُساء فهمي، لكنّه حدث بطبيعة الحال ضمن ظروف معيّنة. نعم تقدمنا وتصدرنا لـ 65 لفة، كان مستحقًا . لكن وضمن ظروف طبيعية، مثل السباقات الأخيرة، فما حققناه فيها يجعلني واثقًا وفخورًا بالفريق. لذا كان ذلك مهمًا، بذات القدر مثل الفوز".

هذا وعبّر روسي عن تفائله بحظوظ ألبين في موسم 2022، وذلك بعد الخطوة الكبيرة التي حققها الفريق على الصعيد التشغيلي، وتفوّقه على ألفا تاوري نحو المركز الخامس في بطولة الصانعين بالرُغم من البداية الضعيفة للموسم.

فقال: "هنالك الكثير من الإيجابيات. يمكن بالطبّع أن نخوض موسمًا أسوأ من السابق، لكنني أشك في ذلك".

واختتم: "أعتقد بأن لدينا تطوير جيّد ومختلف في جانب المحرك، وهو أمر ضروري، وكذلك في جانب السيارة، حيث نحترم خارطة الطريق التي وضعناها لأنفسنا لبداية العام".