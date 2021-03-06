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ألبين: أوكون وألونسو سيتلقيان معاملة متساوية داخل الفريق

وعد لورون روسي المدير التنفيذي لألبين بأنّ إستيبان أوكون سيتلقّى معاملة مماثلة كفرناندو ألونسو داخل الفريق في موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

ألبين: أوكون وألونسو سيتلقيان معاملة متساوية داخل الفريق

يعود بطل العالم مرّتين ألونسو بعد اعتزاله إلى منافسات الفورمولا واحد في 2021 ليحلّ مكان دانيال ريكاردو ضمن صفوف الفريق المتمركز في إنستون.

وبالرُغم من تاريخه ومكانته كسائق، فقد صرّحت ألبين بأنّ ألونسو لن يحصل على مرتبة السائق الأوّل في الفريق وأنّ زميله أوكون سيتلقّى معاملة متساوية.

"على السائقَين أن يكونا سريعَين قدر الإمكان وسيتحديان بعضهما البعض بكل تأكيد" قال روسي خلال حدث إطلاق الفريق لسيارته لموسم 2021 "أيه521".

وأضاف: "ستكون منافسة صحية، وهذا كل ما في الأمر. لن تكون هنالك تعليمات أو مرتبة السائق رقم واحد. عقود السائق الأوّل والسائق الثاني ليست موجودة. ولا أعتقد بأنّها موجودة في العديد من الفرق لأكون صريحًا، على الأقل ليست في فريقنا".

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من جانبه، صرّح أوكون بأنّه يتطلّع لمزاملة ألونسو في الفريق ويتوقّع أن تسير شراكتهما على نحوٍ سلس.

فقال: "دومًا ما جمعتني علاقة رائعة بفرناندو، حتى عندما كنا نتسابق في البطولة في 2017 و2018".

وتابع: "لطالما أكننت له احترامًا كبيرًا لما حققه خلال مسيرته، كما أنّ المنافسة معه كانت قريبة دائمًا، لكنها ممتعة للغاية. لذلك نعم، أتطلّع بالتأكيد لمزاملته في هذا الموسم وأتوقّع أن يتواصل التعاون الرائع بيننا لبقية العام".

جديرٌ بالذكر أن أوكون واجه نصفًا أول صعبًا للموسم الماضي، ولا سيّما إثر إخفاقه في مجاراة زميله ريكاردو في التصفيات. وخلال النصف الثاني، تحسّن أداء الفرنسي، ليصل إلى ذروته عبر تحقيقه أوّل منصّة تتويج له في الفورمولا واحد في جائزة الصخير الكبرى.

وعند سؤاله إذا ما سيمثّل ألونسو تحديًا أكبر أمامه من ريكاردو، قال أوكون: "سنرى. فرناندو بطل عالم مرّتين، إذ ستكون تلك المرة الأولى التي أعمل فيها بجانب بطل عالم، وهذا مثير للاهتمام".

واختتم: "أتوقّع أن يكون فرناندو جاهزًا، فقد خاض الكثير من التجارب العام الماضي، إلى جانب خبرته وكل ما قام به خلال مسيرته، لذلك أعتقد بأنّه سيكون مستعدًا من السباق الأوّل. بالتأكيد أتوقّع بأن يكون خصمًا صعبًا".

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