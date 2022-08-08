ألبين: أوكون لديه ما يلزم ليقود الفريق في 2023

كما أوضح زافناور أن نقطة ضعف الفرنسي الوحيدة هي أنه يحتاج لوقت طويل للغاية لإيجاد حدوده القُصوى في بداية عطلة نهاية أسبوع السباقات.

هذا وقد أعلنت أستون مارتن الأسبوع الماضي ضم ألونسو إلى صفوفها لموسم 2023، وليس من الواضح بعد من سيحل مكانه ضمن صفوف ألبين.

وكان يأمُل الفريق أن يضم السائق الاحتياطي أوسكار بياستري إلى الفريق، وأعلن ضمه بالفعل يوم الأربعاء الماضي، لكن يبدو بأن الأسترالي كان قد وقّع بالفعل مع مكلارين وسرعان ما نشر على وسائل التواصل إنكارًا لما أعلنته ألبين، وأنه لن يقود معهم في 2023.

ويقيّم الفريق حاليًا خيارات بديلة تتضمن نيكو هلكنبرغ سائق رينو السابق، لكن العديد من المرشحين الآخرين لديهم خبرة أقل من أوكون، ما سيتركه على الأرجح ليقود الفريق العام المُقبل.

وأشار زافناور إلى أن أوكون قد برهن على موهبته بجوار سيرجيو بيريز عندما تزاملا في فورس إنديا/ريسينغ بوينت في 2017 و2018.

فقال: "إستيبان لديه موهبة فائقة. لقد عملت معه في فورس إنديا عندما كان زميلًا لسيرجيو بيريز".

وأضاف: "حيث كان سريعًا مثل سيرجيو ونافس في مواجهته بقوة، وإذا ما تذكرون هذه الأيام، فقد كانا دومًا قريبين على شبكة الانطلاق، وأحيانًا ما جمعتهما معارك في السباقات! ونرى الآن ما بوسع سيرجيو فعله".

وتابع: "وكان كذلك مع فرناندو، بالرُغم من أن فرناندو لديه المهارة والموهبة لاستخلاص لفة مثالية من السيارة بشكل سريع جدًا".

وأكمل: "يحتاج فرناندو إلى 3 أو 4 لفات ليكون في مستوى 99 بالمئة أو 99.9 بالمئة، في حين تأتي الـ 0.1 بالمئة الإضافية بعد بضع لفات أخرى، في حين يحتاج إستيبان لوقت أكبر بعض الشيء لاستخلاص الأداء الأقصى من السيارة، ونحن نعمل على ذلك معه".

واختتم: "هل بمقدوره قيادة الفريق؟ بالتأكيد، فهو يتحسن مع الوقت ولديه فوز في جعبته. كما سجل نقاطًا جيدة هذا العام وسيتعلم المزيد مع الوصول إلى الموسم المُقبل".