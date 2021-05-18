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ألبين: أوكون بات "سائقًا أفضل بشكل ملحوظ" في 2021

يرى مارسين بودكوفسكي المدير المشترك لفريق ألبين أنّ إستيبان أوكون بات "سائقًا أفضل بشكل ملحوظ" بعد عمله الجاد خلال العطلة الشتوية لبناء ثقته بنفسه.

ألبين: أوكون بات "سائقًا أفضل بشكل ملحوظ" في 2021

عاد أوكون بشكل كامل إلى الفورمولا واحد في موسم 2020 مع رينو (ألبين الآن)، لكنه عانى من أجل مُجاراة أداء زميله حينها دانيال ريكاردو على مدار الموسم.

لكنّ أداءه نحو مركز الوصافة في جائزة الصخير الكبرى منحه دفعة في نهاية الموسم استمر زخمها معه إلى موسم 2021، حيث يقود حتّى الآن جهود فريقه ألبين أمام زميله فرناندو ألونسو.

وقد تأهّل أوكون على صف الانطلاق الثالث في السباقين الأخيرين في البرتغال وإسبانيا، كما سجّل النقاط في كل من الجولات الثلاث الأخيرة، حاصدًا أفضل نتيجة له بحلوله سابعًا في بورتيماو.

كما تغلّب الفرنسي كذلك على زميله وبطل العالم مرتين ألونسو في التصفيات خلال السباقات الثلاثة الأخيرة، ليقود سعي ألبين نحو التواجد ضمن معركة صدارة مجموعة الوسك مع فيراري ومكلارين.

ودفعت تأديات أوكون وثبات وتيرته هذا العام عددًا من الأسماء في بادوك الفورمولا واحد للإشادة به، حيث أشار بودكوفسكي المدير التنفيذي إلى الخطوة التي حققها سائقه على صعيد الأداء بالمقارنة مع العام الماضي.

فقال: " لقد تحسّن على مدار العام الماضي، وكان يقترب أكثر فأكثر من دانيال في التصفيات. الثقة بالنفس مهمة، ولكن الثقة بالفريق كذلك. كما أن منصة التتويج ساعدت كثيرًا في العام الماضي".

وأضاف: "لقد قام بالكثير من العمل خلال العطلة الشتوية، حيث بات سائقًا أفضل بشكل ملحوظ، وبمقدوركم رؤية ذلك في الطريقة التي يتعاطى بها مع حصص نهاية الأسبوع".

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وتابع: "أدخلنا تغييرات على فريق هندسة سباقه، حيث أنه بات يرتبط بشكل أفضل مع مهندس سباقه الجديد وفريقه بالكامل".

وأكمل: "ذلك أمر رائع، حيث بات بوسعه الآن العامل بطريقة بناءة أكثر مما كان العام الماضي. ومن ثم ننتقل إلى ثقته بنفسه، والتي ننجح ببنائها، ولا سيّما من خلال تفوقه الأخير في التصفيات".

واختتم: "لذلك ومع وضع كل الأمور في نصابها، فإنك تحتاج إلى ذلك النوع من التحسّن التدريجي مع السيارة والفريق، وهذا هو ما يصنع الفارق".

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