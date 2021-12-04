ألبين: ألونسو وبياستري "ليسا في مواجهة مباشرة" على مقعد 2023

أعلنت ألبين نهاية الشهر الماضي عن أنّ بياستري متصدّر بطولة الفورمولا 2 الحالي سيلعب دور السائق الاحتياطي الرسمي للفريق في العام المقبل بعد عدم ترقيته هذا العام.

ويتّجه بياستري لمغادرة الفورمولا 2 بعد موسمٍ واحد، وهو في طريقه لتحقيق لقب البطولة منذ المحاولة الأولى. إذ عزّز الأسترالي أفضليّته إلى 40 نقطة مع بقاء جولتَين على النهاية بعد أن حقّق قطب الانطلاق الأوّل الرابع اليوم الجمعة في جدّة.

وليس لبياستري أيّ برنامج تسابق مخطّطٍ للعام المقبل من أجل التركيز على دور السائق الاحتياطي لفريق ألبين، لكنّه يستهدف الانتقال إلى الفورمولا واحد في 2023.

وكانت ألبين قد تعاقدت مع إستيبان أوكون ضمن صفقة طويلة الأمد في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، حيث تنتهي في 2024، لكنّ عقد زميله فرناندو ألونسو ينتهي نهاية العام المقبل.

وفي حال اختار ألونسو تمديد بقائه في الفورمولا واحد لما بعد 2022 بعد عودته القويّة هذا الموسم، قد يترك ذلك ألبين أمام ضرورة البحث عن مقعدٍ بديلٍ لبياستري.

وفي حين أنّ بودكوفسكي اعترف بأنّ التساؤل عمّا سيحدث لبياستري في حال اختار ألونسو البقاء لما بعد 2022 "سؤالٌ جيّد"، فإنّه قال بأنّه "لن تكون هناك مقارنة مباشرة" بين السائقَين.

وقال في هذا الصدد: "كيف سنتّخذ ذلك القرار؟ حسنًا، سنرى العام المقبل أوّلًا".

وأضاف: "في حال كانت السيارة سريعة وكان فرناندو سعيدًا، فحينها سيكون أمامنا محادثة معيّنة. وفي حال لم يكن الأمر كذلك فحينها سنخوض محادثة مختلفة".

وأردف: "لكن بالتأكيد لدينا موهبة رائعة مع أوسكار تحت أجنحتنا، وفي حال لم يكن هناك مقعدٌ متاحٌ في ألبين، فأنا متأكّد من أنّنا سنجد حلًا له للقيادة في فريقٍ آخر في الفورمولا واحد والبقاء ضمن عائلة ألبين".

وارتبط بياستري بانتقالٍ محتملٍ لألفا روميو قبل أن تختار في النهاية التعاقد مع الصيني غوان يو تشو الذي كان بدوره عُضوًا في أكاديميّة ألبين لثلاثة مواسم، لكنّه سيقطع روابطه بالصانع الفرنسي عند انضمامه إلى ألفا روميو.

ويشعر بودكوفسكي بالثقة في أنّ بياستري سيلعب دورًا مهمًا في ألبين الموسم المقبل، حيث سيدعم فريق التسابق الأساسي إلى جانب مواصلة تطوّره الخاص.

وقال حيال ذلك: "يأتي إعلان أوسكار في دور السائق الاحتياطي مع الكثير من الأشياء الأخرى".

وأضاف: "سيكون منخرطًا في عمليّة التطوير على جهاز المحاكاة. قام بهذا بالفعل، لكن ليس بالقدر الذي نريده لأنّه من الواضح أنّه يتسابق في الفورمولا 2 ولا يزال بحاجة للفوز بالبطولة هذا العام".

وأكمل: "لكنّه سيعلم الكثير من جوانب التطوير، وسيُمضي الكثير من الوقت في المصنع بقرب المهندسين".