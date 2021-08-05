تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / ماسي يُصرّ على أنّ حلبة سبا-فرانكورشان آمنة التالي / ألونسو: التحيّز البريطاني جعلني أبدو أنا وفيرشتابن سيّئين
فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى أخبار

ألبين أدركت أن أوكون سيفوز قبل ثلاث لفات من نهاية سباق المجر

كشف مارسين بودكوفسكي المدير التنفيذي فريق ألبين في الفورمولا واحد أنّ فريقه أدرك بأنّ سائقه إستيبان أوكون سيحقق الفوز بجائزة المجر الكبرى قبل ثلاث لفات من نهاية السباق عندما تعرقل تقدّم لويس هاميلتون من الخلف.

ألبين أدركت أن أوكون سيفوز قبل ثلاث لفات من نهاية سباق المجر

سجّل أوكون فوزًا صادمًا لصالح ألبين على حلبة هنغارورينغ بعدما استفاد من حادثتي المنعطف الأول وخطأ الاستراتجية الذي ارتكبته مرسيدس كي يتقدم إلى صدارة السباق.

وقد أحكم أوكون سيطرته على مجريات السباق، حيث تصدّر الـ 65 لفة بعد تقدمه إلى المركز الأول، لكن كان من المتوقّع أن يتعرض لضغط متأخر من هاميلتون سائق مرسيدس.

وكان هاميلتون أسرع بحوالي 4 ثوان من أوكون بعد إجراء توقّفه الثالث ووضع إطارات ميديوم جديدة، حيث عوّض بشكل كبير تأخّره عن الأربعة الأوائل حينها.

لكنّ دفاعًا مستميتًا من زميل أوكون بالفريق فرناندو ألونسو، عرقل من تقدّم هاميلتون لمدة 10 لفات وساهم في تراجعه بفارق 2.8 ثانية مع نهاية السباق، لتسجّل ألبين أول فوز لها تحت أيّ مسمى منذ 2013.

وكشف بودكوفسكي أنّ الفريق حصل على أمل بتحقيق نتيجة كبيرة بعدما تقدم أوكون إلى المركز الثاني قبل رفع العلم الأحمر، لكنّه تأكّد بالفعل بأن هاميلتون لن يلحق بأوكون خلال اللحظات الأخيرة من السباق.

فقال: "كما تعلمون فإن التواجد في المركز الثاني في بودابست يُعطيك فرصة للصعود إلى منصة التتويج بالتأكيد، وربما تحقيق الفوز كذلك، كونه تعيّن على لويس أن يتوقف".

وأضاف: "ولكن هنالك حينها سيارات في الخلف، مثل لويس، ماكس (فيرشتابن)، أسرع بكثير ومع سائقين رائعين. لم نكن نعلم عن أضرار سيارة ماكس، أو لم ندرك أنها كانت إلى ذلك الحد".

وتابع: "جميع الخيارات الاستراتيجية كانت تُظهر بأنّ لويس سيلحق بنا ويتجاوزنا قبل نهاية السباق، وكان ليحقق الفوز. لكنّ الأدوات الاستراتيجية ما هي إلا أرقام، إحصاءات، والتي افترضت بأنّ لويس سيتجاوز السيارات الأبطأ، وقد فعل ذلك".

وأكمل: "لكنّ بعد ذلك أتى لمواجهة فرناندو! ويالها من مهمة كانت أمامه. حيث أنّه في كل لفة قطعها خلف فرناندو كان ذلك يؤخّر لفة من اللحظة التي كان من المفترض أن يحلق فيها بإستيبان ويتجاوزه".

وأردف: "لذلك وقبل 3 لفات من النهاية، أدركنا أنه: واو، سنفوز بهذا السباق!. وكانت تلك لحظة مذهلة".

واختتم: "لكن وبينما أفكّر حيال ذلك، فقد كانت المشاعر غامرة حينها، كوننا وحتى تلك اللحظة، لم نكن نصدق ما يحدث".

المشاركات
التعليقات
ماسي يُصرّ على أنّ حلبة سبا-فرانكورشان آمنة

المقال السابق

ماسي يُصرّ على أنّ حلبة سبا-فرانكورشان آمنة

المقال التالي

ألونسو: التحيّز البريطاني جعلني أبدو أنا وفيرشتابن سيّئين

ألونسو: التحيّز البريطاني جعلني أبدو أنا وفيرشتابن سيّئين
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ألونسو: التحيّز البريطاني جعلني أبدو أنا وفيرشتابن سيّئين

3 س
2
فورمولا 1

ماذا كان سيحصل لو انطلق سباق المجر من دون أيّة سيارة على شبكة الانطلاق؟

3
فورمولا 1

هوندا ستتحقق إن كان محرك فيرشتابن المتشقق قابلاً للإصلاح

4
فورمولا 1

ألبين: ألونسو كان "مذهلًا" في دفاعه أمام هاميلتون

5
فورمولا 1

10 أشياء تعلّمناها من سباق المجر 2021

أحدث الأخبار
هورنر: ريد بُل "ستعود بروح قتاليّة" بعد العطلة الصيفيّة
فورمولا 1

هورنر: ريد بُل "ستعود بروح قتاليّة" بعد العطلة الصيفيّة

1 س
ألونسو: التحيّز البريطاني جعلني أبدو أنا وفيرشتابن سيّئين
فورمولا 1

ألونسو: التحيّز البريطاني جعلني أبدو أنا وفيرشتابن سيّئين

3 س
ألبين أدركت أن أوكون سيفوز قبل ثلاث لفات من نهاية سباق المجر
فورمولا 1

ألبين أدركت أن أوكون سيفوز قبل ثلاث لفات من نهاية سباق المجر

4 س
ماسي يُصرّ على أنّ حلبة سبا-فرانكورشان آمنة
فورمولا 1

ماسي يُصرّ على أنّ حلبة سبا-فرانكورشان آمنة

19 س
وولف: حادثة بوتاس في المجر لن تؤثّر على قرارنا بشأن تشكيلة 2022
فورمولا 1

وولف: حادثة بوتاس في المجر لن تؤثّر على قرارنا بشأن تشكيلة 2022

22 س
أحدث ملفات الفيديو
تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
3 س

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
3 س

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

الأكثر شعبية اليوم

ألونسو: التحيّز البريطاني جعلني أبدو أنا وفيرشتابن سيّئين
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو: التحيّز البريطاني جعلني أبدو أنا وفيرشتابن سيّئين

ماذا كان سيحصل لو انطلق سباق المجر من دون أيّة سيارة على شبكة الانطلاق؟
فورمولا 1 فورمولا 1

ماذا كان سيحصل لو انطلق سباق المجر من دون أيّة سيارة على شبكة الانطلاق؟

هوندا ستتحقق إن كان محرك فيرشتابن المتشقق قابلاً للإصلاح
فورمولا 1 فورمولا 1

هوندا ستتحقق إن كان محرك فيرشتابن المتشقق قابلاً للإصلاح

ألبين: ألونسو كان "مذهلًا" في دفاعه أمام هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1

ألبين: ألونسو كان "مذهلًا" في دفاعه أمام هاميلتون

10 أشياء تعلّمناها من سباق المجر 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

10 أشياء تعلّمناها من سباق المجر 2021

هورنر: ريد بُل "ستعود بروح قتاليّة" بعد العطلة الصيفيّة
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر: ريد بُل "ستعود بروح قتاليّة" بعد العطلة الصيفيّة

هاميلتون: لم تكن هناك "أية جدوى" من الدفاع بشراسة أمام فيرشتابن في فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: لم تكن هناك "أية جدوى" من الدفاع بشراسة أمام فيرشتابن في فرنسا

مرسيدس متفاجئة من عدم اختيار ريد بُل لجناح الارتكازيّة القصوى في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس متفاجئة من عدم اختيار ريد بُل لجناح الارتكازيّة القصوى في المجر

أحدث الأخبار

هورنر: ريد بُل "ستعود بروح قتاليّة" بعد العطلة الصيفيّة
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر: ريد بُل "ستعود بروح قتاليّة" بعد العطلة الصيفيّة

ألونسو: التحيّز البريطاني جعلني أبدو أنا وفيرشتابن سيّئين
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو: التحيّز البريطاني جعلني أبدو أنا وفيرشتابن سيّئين

ألبين أدركت أن أوكون سيفوز قبل ثلاث لفات من نهاية سباق المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

ألبين أدركت أن أوكون سيفوز قبل ثلاث لفات من نهاية سباق المجر

ماسي يُصرّ على أنّ حلبة سبا-فرانكورشان آمنة
فورمولا 1 فورمولا 1

ماسي يُصرّ على أنّ حلبة سبا-فرانكورشان آمنة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.