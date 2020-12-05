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ألبون يواجه موسماً خارج السباقات إن خسر مقعده مع ريد بُل

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ألبون يواجه موسماً خارج السباقات إن خسر مقعده مع ريد بُل

قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن خيارات أليكسندر ألبون لموسم 2021 المقبل في الفورمولا واحد هي إما الحفاظ على مقعده مع الفريق أو إمضاء موسم خارج السباقات.

علق هورنر على عدم وجود فرصة لانتقال ألبون إلى الفريق الرديف ألفا تاوري، كما حصل في السابق مع دانييل كفيات وبيير غاسلي.

ويبدو أن مقعد غاسلي مؤكد مع ألفا تاوري بينما من المتوقع أن يتم إعلان ضمّ يوكي تسونودا إلى صفوف الفريق لينال المقعد الثاني خلال وقت قصير.

ويواجه ألبون منافسة على مقعده مع الفريق من قبل سيرجيو بيريز، حيث كان هورنر قد صرح أن القرار حيال ذلك الأمر سيتم اتخاذه بعد السباق الختامي في أبوظبي.

فقال: "لا أعتقد أنه ضمن مخططات فرانز (توست) للموسم المقبل".

وأكمل: "لذا إن خياراته تتمحور حول مقعد مع ريد بُل. التركيز الآن على منحه تلك الفرصة".

وتابع: "لديه سباقان، لقد قام بعمل جيد خلال الجولة الماضية بتحقيق منصة التتويج الثانية له في البطولة. خاض تجارب أولى جيدة، وقدم انطلاقة جيدة في السباق، وأظهر أنه السائق المناسب على متن السيارة إلى جانب ماكس (فيرشتابن) للموسم المقبل".

واسترسل: "نحن نقدم له كامل الدعم الممكن لتحقيق هدفه".

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وبعد سؤال حول إمكانية خوضه موسماً خارج السباقات، قال هورنر: "ذلك أمر لا نستبعده حالياً".

وأكمل: "أعتقد أنه بحلول نهاية الموسم، سنقوم بتقييم كامل خياراتنا. لدينا عقد طويل الأمد معه، وكذلك الحال مع جميع سائقي ريد بُل".

وتابع: "لذا فإن تركيزنا حالياً على موقعه ومنحه الفرصة لإظهار تحسن ملحوظ، والبناء على منصة التتويج التي حققها".

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يشار إلى أن فيرشتابن تغلب على زميله ألبون في التصفيات منذ انضمامه إلى ريد بُل منتصف موسم 2019، لكن هورنر شدد على عدم سهولة المقارنة مع الهولندي.

فقال: "أعتقد أننا ولو نظرنا إلى كيفية تقدم ماكس على مرّ المواسم. ونظرنا إلى معدّل أدائه في التصفيات مقارنة مع أليكس، لوجدنا أنه أقرب إليه مما كان عليه بيير سابقاً".

وتابع: "نعلم أنه لدينا بعض المشاكل مع السيارة تصعّب من مهمته، ونحن نعمل جاهدين على حلها. لذا نحن واثقون من أن الوضع سيتحسّن بالنسبة له".

واختتم: "لكنّ ماكس سائق من الصعب مجاراته، إنه أحد أهم السائقين حالياً في الفورمولا واحد. أعتقد أنها ستكون مهمة صعبة لأي سائق، أن يخوض المنافسة في مواجهة ماكس".

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