ألبون ينطلق من خط الحظائر في سباق برشلونة بعد تغييرات على وحدة طاقته
منحت ويليامز سائقها ألبون عناصر جديدة لوحدة الطاقة متجاوزًا بها الحد المسموح له في هذا الموسم.
ألكسندر ألبون، ويليامز ونيكو هلكنبرغ، هاس
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
سينطلق أليكس ألبون من خط الحظائر في سباق جائزة إسبانيا الكبرى بعدما وضع بطارية وأنظمة تحكم إلكترونية جديدة على سيارته خارج المجموعة المسموحة له في هذا الموسم.
كان سائق ويليامز قد تأهل بالمركز الـ 19 في موسم صعب على الفريق المتمركز في غروف، في جولة حجز فيها صف الانطلاق الأخير مع تسجيل سائقه الآخر لوغان سارجينت لأبطأ زمن في التصفيات.
وقد حصل ألبون على مدخرة طاقة جديدة وكذلك أنظمة تحكم إلكترونية للسباق، مجموعته الثالثة من كل منهما، في حين يسمح للسائق باستخدام مجموعتين فقط على مدار الموسم من دون التعرض لعقوبة.
وجاء في وثيقة فيا للتحديثات في هذا الشأن: "تم تبديل عناصر وحدة الطاقة من دون موافقة الموفد التقني للاتحاد، ما لا يتماشى مع المادة 40.3 من اللوائح الرياضية لموسم 2024. وعليه فإن يتعين الآن على السيارة رقم 23 الانطلاق من خط الحظائر وفقًا للمادة 40.9 من القوانين".
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