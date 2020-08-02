ألبون يلوم مشاكل التوازن على معاناته في تصفيات سيلفرستون

بعد بداية مشجّعة لهذه الجولة خلال تجارب الجمعة الحرّة، حيث ساعدت الأجزاء الجديدة على سيارة ريد بُل "آر بي16" في استقرارها، تراجع ألبون للخلف إثر تعرضه لحادث عنيف عند منعطف ستو ما أجبر الفريق على إعادة تجميع السيارة في المساء.

كما تسببت مشكلة كهربائية في التجارب الحرّة الثالثة صباح السبت في خسارته مزيدًا من الوقت، حيث لم يشعر ألبون مطلقًا بتجاوزه لتلك المشاكل، إذ لم يتمكن من تفسير إخفاقه في التأهّل إلى القسم الأخير للتصفيات بعد محاولته الأخيرة على إطارات سوفت.

وقد تأهّل سائق ريد بُل في نهاية المطاف بالمركز الـ12، لكنّه على الأقل سيحصل على فرصة اختيار تركيبة الإطارات التي سينطلق عليها.

"لقد اختبرنا إطارات ميديوم في البداية، ولم تكنّ لفّة سيئة للغاية، لكنّها لم تكن رائعة كذلك. ارتكبت بضعة أخطاء خلالها، وعلمت أنّه يتعيّن علينا أن نكون أسرع من ذلك" قال ألبون.

وأضاف: "بالطّبع في هذه المرحلة تفكّر نوعًا ما وتقول، هل تخاطر وتخرج مجددًا على إطارات ميديوم أم تحاول البقاء في الجانب الآمن وتخرج على إطارات سوفت؟ إذ اتبعنا المقاربة الآمنة وخرجنا على إطارات سوفت".

وتابع: "ولأكون صريحًا، لا يُمكنني تفسير الطلعة الأخيرة بشكل كبير، حيث أشعر بأنّني لم أستخرج الأداء من السيارة في هذه اللفة. لقد أخفقت. حيث أعتقد بأنّنا كنا ينبغي أن نكون أعلى في الترتيب مما كنا عليه".

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما كانت معاناته تلك تعود إلى الوقت الذي خسره على الحلبة في الحصص السابقة، قال ألبون: "نعم، ذلك لم يساعدنا بكل تأكيد. الرياح كما تعلمون يكون لها تأثير كبير هنا، لكنني لا أرغب اختلاق الأعذار بالطبّع".

وأكمل: "الحلبة مخادعة، كما أنّنا خسرنا بعض الوقت على المسار قبل التصفيات، والذي كان ليساعدنا كثيرًا".

واختتم: "سارت تجارب الجمعة على نحوٍ جيّد للغاية، بالطبّع تعرضنا لتلك الحادثة، لكن الوتيرة كانت قوية وحظيت بشعور إيجابي جدًا بالتوجه إلى التصفيات. لكنّني عانيت مع تغيّر التوازن واستخلاص الأداء الأقصى من السيارة".

جديرٌ بالذكر أنّه وبينما عانى ألبون من يوم صعب، لكنّ زميله ماكس فيرشتابن تأهّل ثالثًا، ولكن بفارق أكثر من ثانية عن صاحب قطب الانطلاق الأوّل لويس هاميلتون.