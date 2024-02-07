ألبون يكشف شرطه للبقاء طويلاً مع ويليامز

خلال الأسابيع الأخيرة، ظهرت تكهنات عديدة ربطت ألبون بفرق الصدارة، بما في ذلك العودة إلى ريد بُل أو الانتقال إلى مرسيدس بديلاً عن لويس هاميلتون اعتباراً من موسم 2025.

ورغم تصريح جايمس فاولز مدير فريق ويليامز أن ألبون متعاقد مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل، لكنه أضاف أيضاً أنه سيضع مصلحة الفريق على المدى الطويل بعين الاعتبار إذا تلقى أي عرض للسائق البالغ من العمر 27 عاماً.

أما ألبون فأكد أن لديه رغبة واضحة في العودة إلى فريق قوي بعد أن اقترب من ذروة أدائه، لكنه يأمل أولاً أن يتحسن فريق ويليامز ليصبح ذلك الفريق المنشود خلال العامين المقبلين.

وبالتالي، فإن معدل تقدم الفريق على الحلبة وخارجها سيكون عاملاً حاسماً بالنسبة له لتحديد ما إذا كان في مصلحته إعادة التوقيع على المدى الطويل.

قال ألبون: "أنا متحمس لرؤية كيف تطور هذه السيارة، أريد أن أرى كيف سيكون الشعور على متن السيارة في البحرين وخلال السباقات الأربعة أو الخمسة أو الستة التالية والحصول على فكرة حول التقدم الذي نأمل أن نحققه كفريق".

وأضاف: "تركيزي بالكامل منصبّ على ويليامز، وهنا أرى نفسي. معدل التقدم، بالنسبة لي، أيضاً مهم للغاية، لذلك فإن الوقت سيكون الحكَم".

وتابع: "أشعر أنني قريب جداً من ذورة أدائي. هناك دوماً تحسينات يمكن القيام بها ولا تزال هناك مجالات للتحسين، لكن بشكل عام، مع تجربتي الآن ومكانتي الحالية، أشعر أنني أستحق سيارة قادرة على الوصول للمراكز الثلاثة الأولى والمنافسة على الانتصارات. وهذا مجرد رأي صريح حول كيفية رؤيتي لنفسي".

وأردف: "أكثر من أي شيء آخر، أريد أن يكون هذا الفريق هو ويليامز. وهنا أضع كل جهدي وكل مجهودي. وبخلاف ذلك: هناك اهتمام كبير من الفرق للبقاء مع نفس السائق لموسمي 2025 و 2026. هذا هو لبّ الأمر. وسنرى كيف ستسير الأمور".

وتابع: "بشكل واقعي، أريد أن أبقى مع الفريق. إذا كان هذا الفريق هو المكان الذي أرغب التواجد فيه، فسيكون عقداً طويل الأمد".

بالمقابل، من غير المتوقع أن تُحقق ويليامز أية معجزات على المدى القصير بينما يعمل فاولز على المرحلة التالية من إعادة بناء الفريق، التي ستتضمن تحديثاً كبيراً لبنيتها التحتية.

وعندما سئل عن كيفية تقييمه لتقدم الفريق بما يتناسب مع طموحاته، أجاب ألبون: "إنه أمر يعتمد على الشعور، بصراحة".

وأكمل: "دائماً ما يبقيني جايمس على اطلاع حول ما يحدث مع الفريق، والتقدم والمجالات التي نحتاج للعمل عليها، والمجالات التي يمكنني مساعدته في تحسينها وما إلى ذلك".

واسترسل: "إنها علاقة عمل مثمرة للغاية. سيستغرق الأمر وقتاً، أعتقد أن الفترة بين موسمي 2026-2027 ستكون الفترة التي أعتقد أننا سنكون قادرين فيها على المنافسة بانتظام على المراكز الثلاثة الأولى، ومن الواضح أن هذا مستقبل بعيد جداً".

واختتم: "لكنني مسرور بالرحلة التي نخوضها والتقدم الذي نحققه. هذا واضح للغاية في رؤيتي لمكانة الفريق وأين أريد التواجد. وبالطبع، سأكون مساعداً لذلك بقدر ما أستطيع".